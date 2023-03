30 % staatlicher Zuschuss für LED-Beleuchtung

Kaltenkirchen (em/sw) Einleuchtend! Eventuell höheren Investitionskosten in hocheffiziente LEDBeleuchtungstechnik stehen erheblich niedrigere Energiekosten, bis zu 54 Prozent Einsparpotential während der gesamten Lebensdauer, gegenüber.



Mit Hilfe einer Förderung können sich energiesparende Maßnahmen jetzt in noch kürzerer Zeit rechnen. Das Förderprogramm, speziell für kleine und mittlere Unternehmen, ist ein Beitrag, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie die Eigeninitiative von Unternehmen beim Aufdecken von Energieeinsparmöglichkeiten, der Erstellung eines Energiesparkonzepts sowie deren Umsetzung anregen und unterstützen möchte. Auch zur Vermeidung teurer Fehlinvestitionen wird ein Energieeinsparkonzept gefordert. Dieses muss den Nachweis erbringen, dass eine Energieeinsparung von mindestens 25 Prozent gegenüber dem Ist-Energieverbrauch zu erwarten ist. Die Förderung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Die Höhe der Zuwendungen beträgt, in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße, bis zu 30 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Weiteres erfahren Interessierte bei den LED-Fachleuten von multiplan energy.



Foto: Jörg Drechsler setzt auf sparsame LED-Beleuchtung.

Veröffentlicht am: 24.02.2014