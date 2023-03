360 Grad E-Business

22.03.2016 | 18:00 Uhr | Fleet-Räume Schomerus & Partner | Deichstraße 1, 20459 Hamburg



Am praktischen Beispiel eines vermeintlich einfachen Bestellvorganges erläutern unsere Experten die neuralgischen Punkte, die sich steuerlich, rechtlich und buchhalterisch im eCommerce-Prozess ergeben und selten erkannt werden. Dabei wird sowohl inländischer als auch grenzüberschreitender Online-Handel berücksichtigt. Die Teilnehmer erhalten einen kurzen Leitfaden zur Risikoprüfung.



Recht

•Online-Vertragsabschluss und Informationspflichten nach deutschem Recht

•Einzelne Informationspflichten im Unternehmerverkehr (B2B)

•Überblick: Weitere Informationspflichten gegenüber Verbrauchern (B2C)

•Impressum: Gesetzliche Vorgaben in Deutschland und häufige Fehler

•Datenschutzerklärung: Gesetzliche Vorgaben in Deutschland und häufige Fehler



Steuern

•Ertragsteuerpflicht

•Grenzüberschreitender E-Commerce

•Quellenbesteuerung

•Problematiken bei Ertragsteuern

•Mitwirkungspflichten beim Auslandsgeschäft

•Umsatzsteuerpflicht

•Umsatzsteuer bei „online“ erbrachten Dienstleistungen

•Umsatzsteuer im (EU-)Versandhandel

•Tipps zur Umsatzsteuer-Optimierung

•Implementierungsprozesse

•Dokumentation zur Umsatzsteuer

•Ganzheitliche Lösungen



Systemisch & Rechnungslegung

•Inhärente Risiken von Rechnungslegungsprozessen

•Ordungsmäßigkeit der Rechnungslegung (GoBD, GoB)

•Stolpersteine aus IT- und systemtechnischer Sicht







