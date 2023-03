20.05.2015 | 09:00 Uhr | Autohaus Biesterfeldt + Schmidt, Wedel



Autohaus Biesterfeldt + Schmidt, Wedel (em) Liebe Mitglieder und Freunde der MIT, der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung!



unter dem Motto Kontakt-Vernetzung-Gewinn laden wir Sie hiermit zum



41. MIT-Unternehmer-Frühstück in Wedel ein.



Termin: Mittwoch, 20. Mai 2015 von 9.00 bis ca. 10.30 Uhr



Ort: Autohaus Biesterfeldt + Schmidt, Kronskamp 125, D-22880 Wedel



Parken: Sie finden Parkplätze und schöne Neuwagen direkt vor Ort



Themen:

1) "Fahrerassistenzsysteme“ - Tanja Biesterfeldt, Autohaus Biesterfeldt + Schmidt und

2) "Betriebliche Gesundheitsförderung" - Jens Kanter-Ebeling, DAK - Gesundheit





Im Anschluss: Gegenseitiger Austausch und Knüpfung von Geschäftskontakten bei Kaffee und Brötchen.



Wir sagen "Herzlichen Dank für Speis und Trank" an unsere Gastgeber, das Wedeler Traditionsunternehmen Biesterfeldt + Schmidt sowie die DAK-Gesundheit!



Ihre Zusage an fuchs@mit-wedel.de hilft uns bei der Planung.



PS: Wir sind ausschließlich ehrenamtlich tätig! Die Teilnahme an unserer Veranstaltung ist in jeder Hinsicht ein Gewinn! Spender und Gäste unserer Mitglieder sind immer willkommen!



Freundliche Grüße

Christian J. Fuchs



MIT - die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung



www.mit-wedel.de



Kontakt - Vernetzung - Gewinn

Wir sind ein persönliches und branchenübergreifendes Netzwerk für den Mittelstand in Wedel mit dem Ziel der gegenseitigen Kontaktknüpfung und Kontaktpflege. Langfristig sollen erfolgreiche und dauerhafte Geschäftsbeziehungen aufgebaut und die gegenseitige Geschäftsförderung verwirklicht werden.



Wir verstehen uns vor allem als Sprachrohr und Vermittler für die Interessen des Mittelstandes in der Politik. Wir transportieren Ihre Anliegen zu den Entscheidungsträgern und in die Entscheidungsgremien unserer Region.





Veröffentlicht am: 07.05.2015