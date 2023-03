Hamburg (sw/ab) „Das Heute ist das Morgen, von dem du gestern gesprochen hast.“ (Karl Pilsl) „Das 4m-Perspektiven-Coaching bietet eine ganzheitliche, nachhaltige Unterstützung für ein erfolgreiches Leben ohne auszubrennen“, erklärt die Expertin für psychologisches Coaching Dagmar Thiel.



Um in Zeiten der Herausforderung ein Unternehmen für die Zukunft gut positionieren zu können, gilt es kreative Potentiale zu entwickeln und Störungen zu beheben. „Deshalb umfasst mein Angebot zum Beispiel das Leadership-Coaching. Nur ein authentischer Mensch kann sicher und erfolgreich führen, zu sich stehen und sich mit seinem ganzen Sein und Können einbringen“, so Dagmar Thiel weiter.



Auch das Konflikt-Management, bei dem es darum geht Störungen zu erkennen und wirkungsvoll auszuschalten, Synergien zu schaffen und Veränderungsprozesse positiv zu nutzen, gehört zu dem erfolgreichen Angebot der Expertin. „Besonders wichtig in der heutigen Zeit ist auch die Burnout-Vorsorge“, weiß sie. „Unternehmen, die jetzt und in der Zukunft flexibel und erfolgreich agieren möchten, orientieren sich zunehmend in Richtung auf die Investition in gesunde, leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter und Führungspersönlichkeiten, die durch Innovation, Inspiration und Engagement das Unternehmen im Wettbewerb vorne halten.“



Foto: Dagmar Thiel: „Umwege erhöhen die Ortskenntnisse.“

Veröffentlicht am: 25.06.2013