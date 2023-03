50 Jahre Service made in Germany

Norderstedt (em) Im Jahr des 50-jährigen Bestehens der Marke UTAX erfindet sich das Unternehmen aus Norderstedt bei Hamburg neu. Für Beständigkeit, Kompetenz und Innovation steht die Marke ebenso wie für eine breite Produktpalette und persönlichen Kundenservice.



„Hohe Kundenorientierung wird hier seit fünf Jahrzehnten gelebt“, erläutert Geschäftsführer Thomas Grethe. „Auch unsere Handelspartner nehmen uns als lösungsorientierten Anbieter wahr. Deshalb haben wir im Zuge der Überarbeitung des Markenbilds auch unser Markenversprechen angepasst: If it worx, it’s UTAX.“ Im Jubiläumsjahr erweitert das Unternehmen auch seine breite und sehr innovative Produktpalette im Drucker- und MFP-Segment mit rund 30 neuen Systemen. Dabei kann der Betrieb auf eine Reihe preisgekrönter und innovativer Produkte zurückblicken, die er in den vergangenen 50 Jahren erfolgreich auf den Markt gebracht hat: Der erste elektronische Tischrechner „ANITA“ machte das Unternehmen im Jahr 1961 schnell im Markt bekannt – damals noch unter dem Namen „Elektronic Büromaschinen- Vertriebsgesellschaft m.b.H.“ – und wurde zwei Jahre später sogar mit dem Design-Award „if – die gute Industrieform“ ausgezeichnet. Weitere Innovationen reichen von den ersten elektronischen Tankstellen- Abrechnungssystemen, die bis 1991 in 85 Prozent der deutschen Tankstellen zu finden waren, über Nasskopierer bis hin zur Weltneuheit „Mini-Kompakt-Kopierer“ im Jahr 1980 und der Einführung der Digitaltechnologie für Kopiersysteme Anfang der 90er Jahre. 1978 startete der Vertrieb von Kopierern als OEM-Partner von Mita.



Heute bietet UTAX hochwertige Druck- und Kopiersysteme sowie Consulting-Leistungen aus einer Hand. Die Systeme von UTAX sind in Deutschland über ein zertifiziertes Fachhandelsnetzwerk zu beziehen, sodass die Beratungsqualität sichergestellt ist. International agiert das Unternehmen in über 40 Ländern der EMEARegion. Für den Spezialanbieter sind ca. 130 Mitarbeiter tätig. Mit neuen digitalen DIN A3-Farb-Multifunktionssystemen und hochtechnologischen, jedoch anwenderfreundlichen DIN A4-Systemen festigt UTAX jetzt seinen Qualitätsanspruch. Über 30 Systeme hat UTAX im Jahr 2011 auf den Markt gebracht: „Von Speziallösungen bis hin zu Multifunktionssystemen – ob für den Betrieb oder für das Home Office bieten wir eine Palette hochmoderner Lösungen an und sind für alle Anforderungen sehr gut aufgestellt“, sagt Thomas Grethe. Zahlreiche der neuen Produkte wurden bereits in diesem Jahr auch getestet und von dem branchenrenommierten Verbrauchertestlabor Buyers Lab Inc. (BLI) für Ausgabequalität, Produktivität und Zuverlässigkeit ausgezeichnet. Die Zukunft der UTAX GmbH in Deutschland stützt sich laut Geschäftsführer Thomas Grethe auf mehrere Säulen. Die wichtigste davon ist ein breites Produktportfolio in der Hard- und Software, um den effizienteren Einsatz von Output- Lösungen beim Kunden zu gewährleisten.

Veröffentlicht am: 03.02.2012