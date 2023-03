55 Jahre Unternehmenserfahrung

Norderstedt (sw/sh) „Immer wieder bestätigen uns die Kunden, dass Parkett wieder voll im Trend ist“, so Geschäftsführer Rainer Suhr. Die Firma Suhr Innenausstatter im Alten Kirchenweg verlegt seit nunmehr über 55 Jahren sämtliche Bodenbeläge.



„Heute schleifen und ölen unsere Mitarbeiter teils das erste Mal die Massivholzböden, die mein Vater, Reinhold Suhr, in den sechziger Jahren verlegt hat“, weiß der Raumausstatterund Parkettlegermeister Rainer Suhr. „Danach sind die Parkettböden genauso pflegeleicht wie nach einer Versiegelung.“



Gerade für Unternehmen oder Restaurants bietet sich der pflegeleichte Holzboden an, denn sie geben den Räumen eine ganz besondere, warme Stimmung. Das Team von Suhr präsentiert alle lieferbaren Holzarten und Verlegemuster. „Besonders die dunkleren Exoten, zum Beispiel Sucupira oder Lapacho, verleihen Ihrem Büro oder Unternehmen einen besonderen Flair. Sie sind teilweise doppelt so hart wie Eiche und stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft.“ Auch bei den Teppichböden der regionalen Hersteller dominieren Erdtöne und Sandfarben das Gesamtbild. Rainer Suhr weiter: „Nach wie vor werden auch gerne altbewährtes Linoleum oder Korkbeläge in zeitgemäßen Farben verlegt.“



Als preisgünstige Alternative empfiehlt Parkettlegermeister Rainer Suhr den so genannten „Kunststoffdesignbelag“. Sach- und fachgerecht wird dieser vollflächig fixiert statt wie Laminat schwimmend verlegt. Die Vorteile dabei: Es entsteht kein zusätzlicher Trittschall, keine elektrostatische Aufladung, Schüsselungen oder Fugenbildungen.



Rundum-Service

Wer neben einem neuen Bodenbelag auch sein gesamtes Büro umgestalten will, ist auch in dieser Sache bei R. Suhr Innenausstatter an der richtigen Adresse. Selbstverständlich bietet die Firma Suhr das gesamte Leistungsspektrum der Raumausstattung an. Von Malerarbeiten über Gardinen und Markisen bis hin zu Wohnaccessoires wie Bassetti oder Joop Frottier fehlt nichts im Angebot des Norderstedter Unternehmens.



Foto: Neben der fachlichen Beratung gehört auch die Erstellung des Aufmaßes vor Ort dazu – gerade für Unternehmen eine zeitsparende Option.

Veröffentlicht am: 21.12.2017