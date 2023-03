6 Partner, 6 Jahre

Starke Partner Auf dem Gemeinschaftsstand des Landes und direkt gegenüber von Hamburg, Berlin-Brandenburg und St. Petersburg offerierten die sechs NORDGATE-Partner Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt ihre Angebote. Seit sechs Jahren zählt NORDGATE zu den großen Ausstellern aus Schleswig- Holstein und nutzt den Branchentreffpunkt für neue Kontakte und Gespräche mit Investoren, Projektentwicklern, Architekten und anderen Immobilienexperten. Der starke zentraleuropäische und vor allem der deutsche Immobilienmarkt haben für gute Stimmung gesorgt, berichtet die Messe. Die 16. Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen zählte in diesem Jahr 36.000 Teilnehmer. Starke Zahlen Mit knapp 40 Ansiedlungen liegen die sechs NORDGATE-Partner bereits jetzt über dem vergleichbaren Monatsergebnis des Vorjahres. Weitere Ansiedlungen werden bis Jahresende realisiert. Damit befindet sich das NORDGATE, so die Wirtschaftsförderer, weiter auf Wachstumskurs. Die Region entlang der A7 im Norden Hamburgs gehört zu den attraktivsten in der Metropolregion Hamburg und bleibt zweitstärkste Region im Land.Die Oberbürgermeister und Bürgermeister waren sich einig, diese starke stadt- und kreisübergreifende Kooperation in ihrem Ursprung beizubehalten. Hanno Krause, Bürgermeister von Kaltenkirchen: „Wir sind seit 6 Jahren ein starker Wirtschaftsverbund mit dem Focus der Vermarktung von Gewerbeflächen und Ansiedlung von Unternehmen. Diese Aufgabe erfüllen wir zusammen vorbildlich. Selbstverständlich führen wir dies in den nächsten Jahren erfolgreich fort.“Das Städtenetz NORDGATE eröffnet Unternehmen und Investoren den idealen Zugang zur Metropolregion Hamburg – mit seiner Lage entlang der Autobahn A7 sowie der direkten Anbindung an Hamburg Airport und Hafen. Im NORDGATE finden Sie rund eine Million Quadratmeter freie Gewerbeflächen in allen Lagen, Größen und Preisklassen. Seit 2008 bieten die Partner einen kundenfreundlichen One-Stop-Service: Bei jedem der sechs Partnerkommunen erhalten Interessierte alle Informationen aus einer Hand. www.nordgate.de