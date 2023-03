60 Sekunden optimal genutzt

Norderstedt (em) „Jede Woche sich 60 sec vorstellen - wird das nicht langweilig?“ auf diese Frage antwortet Perdita Habeck, BNI Executive Direktorin für Hamburg und die Region Kiel, regelmäßig: „Auf keinen Fall, wenn es richtig gemacht wird.“



Die 60 sec-Präsentationen sind Teil einer Strategie, um sein eigenes Vertriebsteam zu schulen. Weitere Komponenten sind 20 min. intensive 4-Augen-Gespräche nach einem effektiven Leitfaden und pro Jahr 1-2 10 Minuten-Präsentationen im Chapter. Da jede Branche in der Gruppe nur ein einziges Mal vertreten ist, ist jeder Unternehmer automatisch der Experte auf seinem Gebiet.



Er schult sein Vertriebsteam, die Chapterkollegen, ihn in der nächsten Woche zu empfehlen. Wenn man weiß, was die Kollegen fachlich anbieten, kann ein Bedarf entdeckt und der Kollege aktiv weiterempfohlen werden. Die Teilnehmer werden durch das BNI-Know-How trainiert, jede Woche ein neues Detail ihres Berufes, ein kleines Erlebnis aus dem Berufsleben oder einen Tipp der Woche zu erzählen. S



o kommt einmal in der Woche ein kleines Puzzlestückchen dazu und es entsteht mit der Zeit ein Bild. Weitere Details einer 60 sec-Präsentation sind: Referenz- und Wunschkunden zu nennen, denn nur, wenn man konkret sagt, was man sucht, kann man es auch bekommen. Ein Gedächnisanker unterstützt das Gesagte auch visuell.



Foto: Jan Haeselich

Florian Hayko, Kanzlei für Wirtschaftsrecht, zur Zeit Mitgliederkoordinator, kann man jeden Mittwoch beim BNI Chapter „Schinkelturm“ von 7.00 bis 8.30 Uhr im Cup & Cino, Ohechaussee 11, treffen.

Veröffentlicht am: 28.07.2011