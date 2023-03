65 Jahre Erfahrung und Kompetenz

Norderstedt (em) Bereits seit 1947 steht die Firma Fritsche Sicherheits- und Datentechnik für serviceorientierte Dienstleistung bei Beratung, Konzeption, Planung, Projektierung und Finanzierung in den Bereichen Sicherheits- und Kommunikationstechnik.



„Wir versorgen unsere Kunden zuverlässig und kompetent mit elektro-, sicherheits- und datentechnischen Installationen und Dienstleistungen, immer ausgerichtet am individuellen Bedarf. Dabei legen wir bei jedem Auftrag großen Wert auf Wirtschaftlichkeit und Werterhalt, auf Komfort und Sicherheit, auf verantwortlichen Umgang mit Ressourcen und Umweltschutz im Betrieb, und Nutzung moderner Immobilien“, erklärt Geschäftsleiter Detlef Duckstein. Mit ihrer umfassenden Fachkompetenz realisieren die Experten im Verbund der WASCHER-GRUPPE Bauvorhaben im gesamten Bundesgebiet. Neben ihrem vielseitig aufgestellten Leistungsspektrum steht die ständige Weiterentwicklung der Serviceangebote im Vordergrund, immer orientiert an den Wünschen der Kunden und den Marktanforderungen.



Know-how am Puls der Zeit



„Wir investieren ständig in die Ausund Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch die permanente Verbesserung unserer Arbeitsprozesse gewährleisten wir verlässliche und kostenbewusste Qualität unserer Arbeitsergebnisse sowie einen hohen Zufriedenheitsgrad unserer Kunden. Termintreue gehört natürlich auch zu unserem Standard. Wir geben Gebäuden und Liegenschaften die Intelligenz und Sicherheit für eine erfolgreiche Zukunft. Durch die Integration modernster Technologie bieten wir unserem Kunden maximalen Nutzen und optimale Investitionssicherheit“, so der Fachmann. Vom Monteur über den Projektleiter bis hin zur Geschäftleitung arbeiten alle Instanzen Hand in Hand. In der Konzeptions- und Planungsphase werden realistische Entscheidungsgrundlagen geschaffen. „Bei der Durchführung der Installation ist für uns die termingenaue Realisierung bis hin zur Fertigstellung, Abnahme und Übergabe der Dokumentation selbstverständlich“, verspricht Detlef Duckstein. „Profitieren Sie von unserem Know-How!“ Die Projaktbandbreite umfasst Büround Verwaltungsgebäude, Industrieobjekte, Schwimm- und Feizeitbäder, Schulen, Kindertagessträtten, Seniorenresidenzen, Hotels, Einkaufszentren, Bankgebäude und Krankenhäuser.



Dabei liegen die Kernkompetenzen im Breich der Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen Videoüberwachungssysteme, Zutrittskontrollsysteme, Telefon- und Nebenstellenanlagen, Lichtruf- und Personalsuchanlagen, elektroakustischen Anlagen, Kundendienst und Wartungen sowie 24 Stunden-Notdienst. Zur ständigen Qualitätssicherung wurde ein eigenes Qualitätsmanagementsystem aufgebaut, das den hohen Standard der Dienstleistungen absichert. Neben einer erfolgreichen Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 für die Planung, Errichtung und Instandhaltung von fernmeldekommunikations- und sicherheitstechnischen Anlagen ist Fritsche ein VDS-zertifiziertes (Verband der Sachversicherer) Unternehmen.



