Lübeck (hs/xx) 3D Druck, Digitalisierung und E-Mobility, diese und andere Themen werden beim 7. logRegio Logistikforum am 19. September ab 10.00 Uhr in den Lübecker Media Docks diskutiert.



Die Veranstaltung des logRegio e.V. steht in diesem Jahr unter der Überschrift: „Innovation & Digitalisierung / Trends in der Logistikregion Lübeck“. Im Rahmen des Programms finden verschiedene Vorträge und abschließend eine Podiumsdiskussion zu Innovation und Digitalisierung statt.

Veröffentlicht am: 30.08.2017