75 Prozent könnten noch leben!

Hamburg (em) 3.500 Verkehrstote, 11.000 Suizide und 150.000 Tote nach Herzversagen in Deutschland! Erschreckende Zahlen machen deutlich, dass immer noch viel zu wenig Vorkehrungen bei plötzlichem Herzstillstand getroffen wurden. Karsten Dinse ist Geschäftsführer von DEFInator.de und weiß, dass die Ersthelfer meist über Leben oder Tod entscheiden.



„Es kann jeden treffen und damit sind auch junge, durchtrainierte Menschen gemeint. Herzversagen kommt oftmals ohne Vorankündigung und gerade dann ist schnelles Handeln von höchster Bedeutung“, so der Rettungsassistent und Heilpraktiker. Schon nach zehn Minuten kommt jede Hilfe zu spät und der Betroffene wird für immer aus dem Leben gerissen. „Nach fünf Minuten schwindet die Überlebenschance um 50 Prozent und von da an geht es jede Minute 10 Prozent abwärts“, so der Experte weiter. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Firmen und Privatpersonen den Umgang mit Defibrillatoren näher zu bringen, da die meisten Rettungswagen gar nicht die Chance haben, rechtzeitig am Einsatzort zu sein.“ Was die wenigsten wissen, ist das die Defibrillatoren gerade für Laien konzipiert und gebaut worden sind. „Sie sind so gebaut worden, dass eine falsche Anwendung quasi unmöglich ist, denn das Gerät entscheidet selbst, wann eine Defibrillation notwendig ist – und wann nicht. Der Anwender hat darauf keinen Einfluss und kann somit auch keine falsche Entscheidung treffen“, so Karsten Dinse abschließend. Weitere Informationen zu diesem Thema sowie eine detaillierte Produktvorstellung bekommen Interessierte von Karsten Dinse und seinem Team unter www.definator.de.



Veröffentlicht am: 29.09.2015