76 % Energieeinsparung sind ein starkes Argument

Kaltenkirchen (uo/lr) Immer mehr kosten- und umweltbewusste Unternehmen sagen Energiefressern den Kampf an. Multiplan Energy – seit 2009 kompetenter Ansprechpartner, wenn es um moderne Beleuchtung von Büros, Geschäften oder sogar ganzer Industrieanlagen geht – hilft bei diesem Kampf.



„Bei den ständig steigenden Energiepreisen ist eine moderne LEDBeleuchtung ein konsequenter und folgerichtiger Schritt“, betont Jörg Drechsler, Geschäftsführer des in Kaltenkirchen ansässigen Unternehmens. Als Beispiel nennt er einen Büroraum in der Kaltenkirchener Stadtverwaltung: Wo vorher neun herkömmliche Kompaktleuchtstoff- Sticks für Licht sorgten und dabei 234 Watt Energie fraßen, verbrauchen die von Multiplan Energy verbauten LED-Panels nur noch 55 Watt Energie – Einsparung knapp 76 % – und das pro Büroraum. Die Einsparung kann sogar noch weitreichender sein, wenn eine tageslichtabhängige Steuerung mit Präsenzmelder montiert wird. „Die Umrüstung, so der LED-Fachmann, wird oftmals sogar noch zusätzlich mit bis zu 30 % vom Staat gefördert.“ Weitere Infos: www.multiplan-energy.de oder Tel. 04191/80 40 995.



Foto: Jörg Drechsler setzt auf sparsame LED-Beleuchtung.

Veröffentlicht am: 29.05.2013