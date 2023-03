8.000 Handwerks-Interessierte in ESF-Projekten

Hamburg (em) Wie wird ein Rohrbruch repariert? Wie ein Netzwerkkabel angefertigt? Und was braucht es, um ein Geflügelwürstchen selber zu machen? All das und vieles mehr erfahren Schülerinnen und Schüler aus Schulen der Hansestadt seit gut fünf Jahren in Praxiskursen der Handwerkskammer Hamburg. Für dieses Angebot der Berufsorientierung engagierten sich die ESF-Projekte „Serviceagentur ANSCHLUSS HANDWERK (SAH)“ und „Integrierte Nachwuchsgewinnung im Handwerk (INa)“ der Kammer. 8.000 Jugendliche haben sich so bisher erfolgreich in der Praxis des Handwerks ausprobiert.



Die 8.000ste Teilnehmerin besuchte einen Praxiskurs zu den Handwerksberufen Dachdecker und Klempner. Die Teams der früheren SAH und der heutigen INa informierten außerdem zahlreiche Lehrer und Berufsberater als wichtige Multiplikatoren über die facettenreiche Welt des Handwerks. Alle Maßnahmen vermitteln den Jugendlichen Einblicke in die beruflichen Perspektiven im Handwerk und geben anschaulich Orientierung. Josef Katzer, Präsident der Handwerkskammer Hamburg, erläutert: „Wer seinen Traumberuf finden will, muss sich frühzeitig informieren. Die Praxiskurse machen die Vielfalt des Handwerks für junge Menschen erlebbar. Dabei lernen sie auch Berufe kennen, die kaum bekannt sind, die aber wie alle Handwerksberufe sehr gute Karriereperspektiven bieten.



Dieses Angebot der Berufsorientierung trägt die Attraktivität des Handwerks sehr gut in die Hamburger Schulen.“ Die nächsten Kurse starten jetzt im neuen Schuljahr. Michael Rothe von der Bäcker-Innung der Hansestadt Hamburg bietet Praxiskurse an: „In Zeiten des Fachkräftemangels ist es besonders wertvoll für uns, regelmäßig vielen Jugendlichen in der Backstube unseres Kompetenzzentrums am ELBCAMPUS das Bäckerhandwerk näherzubringen. Und wir freuen uns sehr, dass einige im Anschluss an den Kurs über eine Ausbildung in unserem Gewerk nachdenken!“ Die nächste Gelegenheit bietet sich am Dienstag, dem 22. September 2015. Von 9 bis 13 Uhr können Schulklassen am Harburger ELBCAMPUS der Handwerkskammer, Zum Handwerkszentrum 1, Praxisluft schnuppern. Enesa Muaremi, Schülerin der achten Klasse der Stadtteilschule Hamburg-Mitte, hatte als 8000. Teilnehmerin einen Praxiskurs besucht, und zwar zu den Handwerksberufen Dachdecker und Klempner: „Das hat Spaß gemacht! Ich kann mir jetzt gut vorstellen, ein Praktikum im Klempnerhandwerk zu machen. Auf jeden Fall möchte ich noch weitere Praxiskurse besuchen und Berufe kennenlernen!“



Die SAH startete 2010 mit den Praxiskursen, sie werden seit 2014 vom ESF-Projekt INa fortgeführt. Die Kurse finden in ausgewählten Hamburger Innungen und Handwerksbetrieben statt. In 14 Gewerken können die Schülerinnen und Schüler ihre Interessen und Fähigkeiten testen, ihre Stärken und Schwächen erkunden. Sie erleben nicht nur die Theorie, sondern vor allem die Praxis des jeweiligen Berufs. Spaß und Faszination kommen dabei nicht zu kurz. Kein Wunder also, dass die Praxiskurse mittlerweile in den Berufsorientierungs-konzepten zahlreicher Hamburger Schulen fest verankert sind.

Veröffentlicht am: 03.09.2015