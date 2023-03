Dammtor (em) Anmeldung für Unternehmen, Schüler und Studierende noch bis Anfang November möglich!

Am Mittwoch, dem 8. November 2017, findet der 9. TALENT DAY Medien + IT statt. Der deutschlandweit einmalige Berufsorientierungstag führt Jugendliche an die zukunftsweisenden Berufe der Medien- und IT-Branche heran, ermöglicht ihnen einen anschaulichen Einblick in die Arbeitswelt und möchte sie für einen Einstieg im Bereich der Medien und IT begeistern.



Das Event startet mit einer Kick-off-Veranstaltung im CinemaxX Dammtor mit spannenden Keynotes von Profis der Medien- und IT-Szene. Anschließend haben die Jugendlichen die Chance, einen Blick hinter die Kulissen von Agenturen, Verlagen und Start-ups zu werfen, Kontakte vor Ort in den Unternehmen zu knüpfen und ihre Fragen zu Ausbildung, Studium und Berufseinstieg zu stellen. In Workshops tauchen sie direkt ein in die Welt der Kreativen und ITler – sei es bei der Programmierung von Apps, der Entwicklung eines Werbeclips oder dem Brainstorming für eine PR-Kampagne.



Alle News gibt es auch auf Facebook: https://www.facebook.com/talentday und Twitter: https://twitter.com/talentday2017!



Der TALENT DAY Medien + IT ist aufgrund der Förderung der Freien und Hansestadt Hamburg für alle Teilnehmenden kostenfrei!



Zur Anmeldung für Jugendliche und Unternehmen geht es hier: https://www.talentday.de/.



Initiatoren des TALENT DAY Medien + IT 2017 sind die Freie und Hansestadt Hamburg und die Handelskammer Hamburg. Koordinator sowie Veranstalter ist die KWB Koordinierungsstelle

Weiterbildung und Beschäftigung e. V.



Kurz notiert:

TALENT DAY Medien + IT

Zeit: Mittwoch, 8. November 2017, 08:00 bis 13:00 Uhr (Unternehmensbesuche: 11:00 bis 13:00 Uhr)

Ort: Kick-off-Veranstaltung im CinemaxX Dammtor, Dammtordamm 1, 20354 Hamburg

Anmeldung: www.talentday.de

Kontakt: TALENT-DAY-Team der KWB, 040 334241-222, talentday@kwb.de



08.11.2017 | 08:00 Uhr

CinemaxX Dammtor | Dammtordamm 1, 20354 Hamburg





Veröffentlicht am: 28.07.2017