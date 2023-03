Absolutes Muss für Verbraucher und Aussteller

Neumünster (em) Auf der Agenda der gesellschaftlich viel diskutierten Themen sind die Punkte „Energieeinsparung“ und „Energieverbrauch“ nicht mehr wegzudenken.



Häufig fehlen in der Diskussion genaue Informationen darüber, welcher genaue Verbrauch und welche genauen Kosten eine bestimmte Einsparungsmethode tatsächlich bringt. Zur Lösung dieses Problems und zum Aufzeigen neuer, innovativer und energieeinsparender Wege, veranstaltet das Team der MA2 GmbH am ersten Adventswochenende erstmals die „ENERGIEspartage Schleswig-Holstein“ in den Neumünsteraner Holstenhallen. „Laut einer Umfrage der TNS Emnid im Auftrag der Greenpeace Energy, wollen rund zwei Drittel der Deutschen ihre Wärme- und Stromversorgung selber stärker in die Hand nehmen“, erläutert Messe-Projektleiter Michael Michels.



„Dazu wollen wir unseren Messegästen mit den ENERGIEspartagen die Grundlage bereiten und eine möglichst breite Themenpalette – von erneuerbaren Energien und Energiewandlung bis hin zu den Möglichkeiten des Energiesparens rund ums Haus, Haushalt und Mobiliar – bieten. Eine fackundige Beratung steht bei dieser Messe im Vordergrund.“ Interessierte Firmen, die ihre Produkte und ihr Know-how aus den Bereichen Solartechnik und Photovoltaik, Hybrid- und Elektrofahrzeuge, Fassadendämmung, Heizungsanlagen, Wärmepumpen etc. einem energiebewussten Publikum präsentieren wollen, sollten es nicht versäumen schnellstmöglich noch eine freie Ausstellungsfläche zu buchen.

Veröffentlicht am: 31.10.2011