Absolventen präsentieren Gesellenstücke

Henstedt-Ulzburg (sw) Das sieht ja ausgezeichnet aus! Insgesamt 13 Prüflinge der Tischlerinnung Kreis Segeberg stellten ihre gelungenen Gesellenstücke in der Hesebeck Home Company in Henstedt-Ulzburg für die Prüfung und für Besucher zur Schau.



„Bereits zum dritten Mal präsentieren wir auf unseren Verkaufsflächen die Gesellenstücke eines Abschlussjahrganges“, so Bernd Langbehn von der Hesebeck Home Company. „Auf die Idee wurden wir durch die Werner Hesebeck-Stiftung gebracht. Die im Jahre 2003 anerkannte Stiftung gibt Finanzierungsförderung für Meisterkurse, fördert das Tischlerhandwerk und unterstützt die Jugend in der Ausbildung. Zweck der Stiftung ist es, die Persönlichkeitsbildung und die Erziehung durch Fördermittel zu ergänzen – leistungsgerechtes Können und Begabung sind dabei Voraussetzung.



„Wir freuen uns, dass wir die Prüfung und die Ausstellung bei der Hesebeck Home Company hier in Henstedt-Ulzburg machen durften“, so Thomas Jenning, Obermeister der Tischlerinnung, „und sind stolz auf unsere zukünftigen Tischler.“ Folgende Absolventen nahmen an der Ausstellung bei der Hesebeck Home Company in Henstedt- Ulzburg teil: Ramona Birkholz, Aeneas Dietrich, Kim-Alice Einfeldt, Pascal Fritz, Matthias Hildebrandt, Marcel Hinz, Alfons Jordan, Jens Rieck, Lukas Koch, Marcel Robe, Arne Schacht, Niklas Schütt, Lasse Sick und Dominik Szczepaniak.





Foto : Die stolzen Absolventen des Abschlussjahrganges 2012.

Veröffentlicht am: 25.08.2012