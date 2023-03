Acht gute Gründe garantieren den Erfolg

Neumünster (sw/lr) Warum sollten sich Kunden für die Personaldienstleistungen der Firma SAFE entscheiden? Geschäftsführer Lutz Holland (Foto) kennt acht gute Gründe, warum sich sein Unternehmen von den anderen der Branche abhebt.



„Mit der Firma SAFE besetzen Sie Ihre Arbeitsplätze schnell, diskret und zeitsparend. Ein Anruf genügt und wir stellen Ihnen zeitnah die gewünschten Mitarbeiter zur Verfügung. Sie sparen horrende Kosten, da wir für Sie Lohnbuchhaltung, stundenlange Einstellungsgespräche und Entlassungen übernehmen. Bei Auftragsspitzen, Urlaubsengpässen, während des Mutterschutzes oder Krankheit von eigenen Mitarbeitern, Termindruck oder Einberufung zum Wehrdienst ist es mittlerweile unerlässlich, schnell und zuverlässig auf qualifizierten Ersatz zurückgreifen zu können. Mit uns vermeiden Sie solche personellen Engpässe. Bei der Auswahl unserer Mitarbeiter legen wir größten Wert auf Ihre Anforderungen und Wünsche. In kürzester Zeit stellen wir Ihnen die idealen Mitarbeiter vor, die für den jeweiligen Einsatz am besten geeignet sind. Zusätzlich schützen Sie durch die Ergänzung von Leiharbeitskräften Ihr Stammpersonal bei niedriger Auftragslage vor Kündigungen. Sie profitieren von der sofortigen Einsatzfähigkeit erfahrener Leasing-Mitarbeiter ohne lange Einarbeitung und Anlaufzeit. Unsere Mitarbeiter arbeiten sich schnell ein und arbeiten selbstverständlich Hand in Hand mit Ihrem Stammpersonal. Für alle Belange steht Ihnen selbstverständlich ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung.“

Veröffentlicht am: 26.08.2013