Achtung: Wirtschaftsspionage!

Norderstedt (mp) Der Sommer neigt sich dem Ende zu und mit dem Herbst kommen auch wieder viele spannende und informative Veranstaltungen des BDS.



Nichts für Morgenmuffel ist das allseits beliebte BDS Business Frühstück. Am 20. Oktober wird das Thema „Wirtschaftsspionage - Bedrohungslage und Informationsschutz in mittelständischen Unternehmen“ sein. Weitere Termine sind der 17. November und 15. Dezember. Weitere Informationen direkt bei Birgit Kono unter Telefon 040 / 32 59 53 10.



Die 3. Norderstedter Herbstmesse wird am 1. und 2. Oktober jeweils von 10 bis 17 Uhr im und am Rathaus Norderstedt stattfinden. Das Rathaus bietet mit circa 90 Standplätzen für Unternehmen aus Handel, Handwerk und Dienstleistung eine perfekte Umgebung, um ihre Produkte und Innovationen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.



Der BDS, die Stadt Norderstedt und das Stadtmagazin haben als Veranstalter in diesem Jahr wieder viele Überraschungen für die Besucher geplant. Auf dem Rathausmarkt stellen regionale Autohändler die neuesten Trends und Modelle vor. Als Schirmherr der Veranstaltung wird Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote die Messe mit einem Rundgang eröffnen sowie auch die Teilnehmer des Erntedankumzuges am Sonntag begrüßen.



Weitere Infos Online unter www.Norderstedter-Herbstmesse.de.

Veröffentlicht am: 23.09.2011