After Work Club am Montag

Norderstedt (mo/jj) Das Kulturwerk am See bietet neuerdings schon am Montag einen Vorgeschmack auf das kommende Wochenende. So kamen auch am Montagabend, 18. März, viele Interessierte in das Kulturwerk am See, um den ersten Abend in der neuen Woche noch gemütlich ausklingen zu lassen.



Der After Work Club in dem ehemaligen Kalksandsteinwerk bietet den idealen Raum für Arbeitskollegen, Geschäftspartner und Freunde, sich nach einem anstrengenden Arbeitstag bei einem Glas Wein oder Bier zu treffen und auszutauschen. Der Standort des Kulturwerks am See ist zudem sehr gut zu erreichen – im Herzen Norderstedts, zwischen dem Gewerbegebiet Stonsdorf und dem Stadtpark Norderstedt, können neue Kontakte geknüpft und nette Gespräche bei toller Musik von DJ TODDI und leckeren Getränken im 90-Meter-Foyer geführt werden.

Veröffentlicht am: 29.04.2013