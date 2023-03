Age of.. Superhelden=Erfolgs-Trend?

04.06.2015 | 18:45 Uhr | Lounge der Ministry Group | Cremon 36, 20457 Hamburg



Lounge der Ministry Group (em) Superhelden sind gefragt und das wird auch in der näheren Zukunft so sein. Warum das so ist, was sie so attraktiv macht – Bedeutung für Marketing bis Produktgestaltung.



Nutzen, Potenziale und Strategien für Unternehmen und Gesellschaft: Trends und ihre Einflüsse auf Kultur, Märkte, Wirtschaft und Soziales, auf Konsum und Technologien.



Dieser Afterwork trendtalk ist wichtig für:

Konsumenten, Handel, Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Marketing, PR, Werbung, Markenkommunikation, Produktgestaltung, Medien, Zielgruppen, NGOs, Politik, Strategie





Gesprächspartner



* Prof. Gunther Rehfeld

Hamburg University of Applied Sciences,

Fakultät Design, Medien und Information

und seine Studenten

* Miguel Angelo Pate

Filmproduzent “Kartoffelsalat – Nicht fragen!” (mit YouTube-Held Freshtorge !); Take25pictures GmbH

* Publikum

* W. Matthias Kunze, Moderation

Geschäftsführender Gesellschafter trendquest



Welche Bereiche beeinflusst dieser Trend?

Marken, Politik, Medien, Kultur, Konsum, Marketing, Märkte, Storytelling, Leitbilder, Folge-Trends



Afterwork open trendtalk:

Um diese und auch Ihre eigenen Fragen geht es beim open trendtalk am 4.6.2015 in Hamburg um 18:45 Uhr. --> Achtung: Neue Location! Wir treffen uns in der Lounge der Ministry Group, Cremon 36, 20457 Hamburg. Diskutieren wir mit Fachleuten der Szene!



Der Eintritt ist frei wie stets.



Programm:



* Kurzes Intro ins Thema

* Einführende Diskussionsrunde (ca.20 Minuten)

* Diskussion Publikum gemeinsam mit

Moderation/Sprecher (ca. 60 Minuten)





~*~



Wir freuen uns auf eine gute Diskussion!





Veröffentlicht am: 03.06.2015