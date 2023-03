Agentur Rindle  Trends for Events

Tornesch (ml) Das Wort Event scheint mittlerweile etablierter als der Begriff Veranstaltung. Und jeder war bestimmt schon einmal auf einem ganz außergewöhnlichen Event mit ganz beeindruckenden Szenarien. Wer aber steckt eigentlich hinter so einem ungewöhnlichen Equipment, das viele Veranstaltungen erst zu einem ganz besonderen Event macht. Diesen Fragen hat sich vor vielen Jahren auch Francisco Schnell gestellt und kam somit auf eine geniale Idee. Das Wirtschaftsmagazin sprach mit ihm über seine Agentur.



Herr Schnell, seit wann gibt es Ihre Agentur und wie kamen Sie darauf?

Meine Frau und ich haben beide über viele Jahre hinweg in größeren Konzernen gearbeitet und wollten uns eines Tages einfach selbstständig machen. Und ganz ehrlich: Eigentlich hatten wir beide kein besonders großes Wissen über die Bereiche Event und Vertrieb. Aber faszinierend fanden wir diesen Komplex schon immer und da haben wir uns gesagt: Wir machen das jetzt einfach! Das war 2004.



Und das ging so einfach?

Nein, in den Schoß gefallen ist uns das alles nicht, aber wir sind beide unbeirrbare Optimisten und waren von der Idee überzeugt. Im Übrigen ist unser Lebensmotto: „Behandle jeden Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest, und das zuerst“. Und wenn Sie so denken, geht Vieles besser. Außerdem bezeichnet sich meine Frau immer als den weiblichen Indianer Jones, was im Zusammenhang mit unserer Agentur bedeutet, dass sie immer die besonderen Schätze für die Events unserer Kunden findet.



Was bieten Sie denn direkt an, veranstalten Sie Events auch selber?

Nein, das ist nicht das Konzept. Wir sind der Vertriebspartner für die schönsten und trendigsten Produkte für den Event- und Promotionbereich. Das heißt, Veranstalter oder auch Firmen, die selber eine Veranstaltung planen, kommen zu uns und wünschen sich ein ganz besonderes, ausgefallenes Equipment oder eine ganz besondere Dekoration. Da kommen wir dann zum Zuge. Ganz oft haben wir schon eine Idee, wo wir diese Sachen besorgen können, und wenn nicht, haben wir so ein großes Netzwerk, das wir immer einen Partner finden, der weiterhelfen kann. Oftmals bringen unsere Kunden auch selbst ganz neuartige Ideen mit, die wir dann dementsprechend „bauen“ müssen.



Das bedeutet, Sie kennen keine Grenzen?

Ja, so kann man das eigentlich sagen. Wir haben den Fokus immer auf Neu. Wir recherchieren grundsätzlich nach außergewöhnlichen Produkten und bieten es dann unseren Kunden an. Das sage ich im Übrigen nicht nur so, weil wir diese Produkte vertreiben, sondern wir sind selber jedes Mal begeistert, was unsere Kunden aus diesen Produkten Tolles zaubern. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit zu wählen, ob sie die Equipments mieten oder kaufen wollen, was sehr vielen besonders gut gefällt, da man manche Dinge immer wieder verwenden kann, andere dagegen lediglich für eine Veranstaltung zu nutzen sind. Übrigens erhält jeder Kunde innerhalb von nur 24 Stunden ein Feedback. Darauf sind wir besonders stolz.



Wer sind Ihre Kunden?

Nun, das ist sehr vielfältig. Natürlich betreuen wir klassische Eventund Promotionagenturen, aber auch Hotels sowie Firmen, die für ihre Kunden besondere Veranstaltungen planen oder aber tolle Mitarbeiterfeste organisieren wollen.



Nennen Sie uns doch einmal ein paar ausgefallene Equipments?

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Natürlich bieten wir nicht nur ausgefallene Dinge. Sie können bei uns auch den klassischen Stehtisch mit eleganten Stretchüberzügen bestellen. In diesem Segment bieten wir aber zum Beispiel auch beleuchtete Stretchsegel oder riesige, ebenfalls beleuchteten Stretchskulpturen an. Gerade im Beleuchtungsbereich ist heute unerhört viel möglich. Erwähnen möchte ich aber auch unsere ungewöhnlichen Pappmöbel oder etwa den Bereich Loungeund Beachmöbel. Wir haben ein so großes Portfolio und so viele Produkte, dass wir fast alles umsetzen können. Am besten schauen Sie mal auf unsere Homepage.

Veröffentlicht am: 23.05.2012