Veröffentlicht am 01.12.2025

Kreis Segeberg. Die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt fiel in diesem Jahr schwächer aus, dafür dauert sie länger an. Im November der Vorjahre stagnierte die Arbeitslosenzahl meist saisonal oder es gab bereits einen Anstieg. In diesem Jahr ging die Zahl im Kreis Segeberg nochmals um 141 auf 7.815 Personen zurück. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie 5,1 Prozent betragen.

„Nach den Herbstferien hielt die positive Arbeitsmarktentwicklung erfreulicherweise an. Viele Unternehmen sind bei Personaleinstellungen derzeit zurückhaltender, der Bedarf bei Fachkräften bleibt dennoch hoch. Die Beschäftigtenzahl im Kreis ist im letzten Jahr noch weiter gewachsen. Der Arbeitsmarkt in unserer Region startet von einem guten Niveau in die kommenden Wintermonate“, erklärt Michaela Bagger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Elmshorn.

Jobchancen gab es auch im November. Im Kreis Segeberg meldeten sich 504 Menschen aus der Arbeitslosigkeit in eine Beschäftigung ab. Das sind 51 mehr als vergleichbaren Vorjahresmonat.

Die Zahl der Beschäftigten erreichte in 2025 neue Höchststände. Die aktuelle Statistik (Mai 2025) weist 99.271 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Kreis Segeberg aus - ein Anstieg um 440 Personen zum Vorjahresmonat. Mehr Menschen sind insbesondere im Sozial- und Gesundheitswesen, im Handel sowie im Dienstleistungsbereich und der öffentlichen Verwaltung beschäftigt. Weniger Personen arbeiten hingegen im verarbeitenden Gewerbe, im Transportwesen und im Baugewerbe.

Im November gaben die Unternehmen dem Arbeitgeber-Service 423 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen neu zur Besetzung auf. Die Zahl der aktuell angebotenen Stellen ist gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt um 155 Stellen gesunken. Dennoch bietet der Kreis Segeberg mit 2.259 Angeboten weiterhin viele attraktive Jobchancen.

Menschen mit Behinderungen bieten noch Fachkräftepotenzial

Zum anstehenden Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember rücken die Arbeitsagenturen das Bewusstsein für die Potenziale von Menschen mit Behinderungen in den Fokus. Menschen mit Behinderungen sind eine wichtige Ressource für den Arbeitsmarkt, doch viele stoßen weiterhin auf Barrieren, die ihre Teilhabe erschweren.

„Menschen mit Behinderungen sind oft gut qualifiziert und beruflich integriert. Wenn jedoch Arbeitslosigkeit eintritt, fällt es ihnen meist schwerer eine neue Beschäftigung aufzunehmen“, erklärt Michaela Bagger. Bei vielen Arbeitgebern bestehen im Hinblick auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen immer noch Unsicherheiten. Die meisten Unternehmen, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen, stellen kaum Leistungsunterschiede zwischen Beschäftigten mit und ohne Behinderung fest, loben aber öfters deren Motivation und Loyalität.

Unternehmen mit durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. 37 Prozent der betroffenen Unternehmen im Kreis Segeberg erfüllen die Beschäftigungspflicht vollständig. Rund 370 Unternehmen mussten eine Ausgleichabgabe zahlen, da sie die Pflicht nicht oder nur teilweise erfüllten. Andererseits sind im Kreis Segeberg 413 Schwerbehinderte auf der Suche nach einem Job.

„Inklusion in der Arbeitswelt sollte nicht nur als gesellschaftliche Verantwortung gesehen werden, sondern sie sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es ist eine Chance für Unternehmen, Fachkräfte mit vielfältigen Stärken und Perspektiven zu gewinnen“, betont Michaela Bagger und ergänzt: „Wir unterstützen Betriebe und Arbeitssuchende aktiv dabei, Brücken zu bauen und individuelle Potenziale zu fördern.“ Dazu gehören unter anderem:

Berufliche Rehabilitation

Individuelle Beratung und finanzielle Unterstützung für Aus- und Weiterbildungen, Umschulungen oder technische Hilfsmittel.

Vermittlung von Fachkräften

Unterstützung bei der passgenauen Besetzung offener Stellen durch Menschen mit Behinderungen.

Beratung von Unternehmen

Beratung zu Fördermöglichkeiten wie Eingliederungszuschüssen und barrierefreiem Arbeitsplatzdesign.

Den Unternehmen in den Kreisen Segeberg und Pinneberg bietet Christina Luther individuelle Beratung und persönliche Begleitung bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung. Die Spezialistin für Rehabilitation in der Agentur für Arbeit Elmshorn ist telefonisch unter 04101 – 566117 oder per E-Mail an Christina.Luther2@arbeitsagentur.de zu erreichen.