Agil oder Stabil?  Kreativität entsteht im Spannungsfeld zwischen Veränderung und Beständigkeit

German Speakers Association e.V. – Nils Bäumer



Veränderungen prägen unsere Zeit und Erfolg braucht Veränderung. Also gehen Unternehmen auf die Jagd nach agilen Methoden und Strukturen. Doch ist Agilität allein die Lösung? Change Management und VUCA sind Modewörter dieser Zeit, ohne die erfolgreiche Führung nicht mehr möglich erscheint. Doch wird dabei auch der Mensch mitgenommen und beachtet? Veränderungen und Agilität beginnen im Kopf. Was genau passiert in unserem Denken, wenn wir vor neuen Situationen stehen und bekannte Pfade verlassen sollen? Welche Ängste und Befürchtungen gilt es zu berücksichtigen, um erfolgreich auf die neue Insel der Veränderung umzusiedeln? Und wann hat es mehr Sinn auf Stabilität zu setzen? Kreativität ist Veränderung. Nur mit erfolgreich eingesetzter Kreativität, löst man die Probleme von morgen schon heute.

Veröffentlicht am: 27.10.2017