AK Betriebliches Eingliederungsmanagement

Rendsburg (em) Das Aktionsbündnis Schleswig-Holstein – Inklusive Jobs bietet erstmalig einen Arbeitskreis für das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) in Unternehmen des Gesundheitswesens (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen) in Schleswig-Holstein an.



Zielgruppe und Inhalte

Der Arbeitskreis richtet sich an die Umsetzenden (BEM-Beauftragte, Arbeitgeber, Führungskräfte sowie Arbeitnehmervertretungen) des BEM in Unternehmen, die an Input und fachlichem Austausch zum BEM sowie zu dessen gezielten Weiterentwicklung interessiert sind.



Unternehmen wird die Möglichkeit gegeben, in dem Arbeitskreis Schwerpunkte der Zusammenarbeit zum BEM selbst zu bestimmen, so dass für die Beteiligten ein größtmöglicher Nutzen entstehen kann. Das Format soll neben Kurzvorträgen zum BEM die Möglichkeit bieten, Fallbeispiele in Kleingruppen besprechen. Unser Anspruch ist aus der Praxis für die Praxis zu arbeiten!



Interessierte können sich unter der Telefonnummer 04331 1319-16 informieren.

Bis zum 15.06.2016 freuen wir uns über Anmeldungen zum Arbeitskreis am 08. Juli 2016 per E-Mail über folgende Adresse: aktionsbuendnis@gefas-uv.de



Mehr Informationen auch unter: www.aktionsbuendnis-sh.de/termine



08.07.2016 | 09:30 Uhr | Hohes Arsenal, Rendsburg

Arsenalstraße 2-10, 24768 Rendsburg



Veröffentlicht am: 20.05.2016