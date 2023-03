Aktionstag rund um das kontaktlose Bezahlen

Neumünster/Pinneberg/Segeberg (em) NFC heißt das neue Schlagwort, wenn es um die Zukunft des Bezahlens geht. Die „Near Field Communication“ – so der englische Fachterminus – ist Basis für das kontaktlose Bezahlen aus kurzer Entfernung per Karte oder Handy. Immer mehr Händler in Deutschland führen es ein, um Zeit und Geld zu sparen. Jetzt auch die Firma C. J. Wigger KG in ihren Standorten.



Zur Einführung veranstaltet das Unternehmen zusammen mit der Sparkasse Südholstein am verkaufsoffenen Sonntag, 27. September, im hagebaumarkt in der Boostedter Straße einen Aktionstag rund um „girogo“, dem kontaktlosen Bezahlverfahren mit der SparkassenCard. Denn alle Girokarten der Sparkasse Südholstein sind bereits mit degen.

Auch allem NFC-Chip für das kontaktlose Bezahlen ausgestattet. Besucher des Baumarktes können mit ihren SparkassenCards attraktive Aktionsprodukte kaufen. Wer noch keine hat, kann sich bei den Sparkassenberatern vor Ort über diesen und weitere Vorteile eines Girokontos bei der Sparkasse Südholstein überzeugen.



Auch alle Unternehmer sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und sich über die Technik und die Vorteile von „girogo“ zu informieren. Exklusiv für Firmen steht an diesem Tag ein spezieller Bus mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten für das kontaktlose Bezahlen bereit, zum Beispiel Getränke- und Ticketautomaten, Waschmaschinen, Kopierer und natürlich das klassische Händlerterminal für Kartenzahlungen. Fachberater führen interessierte Unternehmer durch den Bus und erläutern die Anwendung.



„Das Bezahlen mit „girogo“ funktioniert innerhalb von Sekunden und zwar bei jedem Einkaufsbetrag bis 20 Euro. Der Kunde hält nur kurz seine SparkassenCard an das NFC-Terminal – und fertig! Kein Kartenstecken, keine Unterschrift, keine PIN. Und da keine kontobezogenen Daten verwendet werden, ist es besonders sicher“, erklärt Martin Deertz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südholstein. Die Vorteile für den Einzelhändler: kürzere Schlangen an der Kasse, weniger Bargeldhandling, weniger Zeit- und Personalaufwand, geringere Kassendifferenzen und geringere Händlergebühren.



Die Sparkassen sind Marktführer in dieser Technik: Als einzige Bankengruppe in Deutschland bieten sie ihren Firmenkunden mit „girogo“ schon heute ein NFC-fähiges Zahlungssystem. 45 Millionen SparkassenCards sind bereits mit dieser Funktion ausgestattet. Ein Großteil der Kunden verfügt also bereits über die Technologie, die immer wichtiger wird. Und das Netz der NFC-Händler erweitert sich täglich.



Foto: Martin Deertz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südholstein (von rechts), und seine Kollegen Sebastian Steffens und Tim Ramsl bringen die NFC-Technik in die Baumärkte der C. J. Wigger KG, hier der geschäftsführende Gesellschafter Christian Wigger und Marktleiter Arne Lembke.

Veröffentlicht am: 20.08.2015