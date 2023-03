Aktive Neukundengewinnung

Hannover (em/sw) interfon adress hat sich auf die telefonische Recherche von Funktionsträgern in Unternehmen ab 20 Mitarbeitern spezialisiert. Über 35 Mitarbeiter pflegen, aktualisieren und erfassen Entscheider in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Dank einer Vielzahl an validierten Merkmalen kann die gewünschte Zielgruppe direkt ausgewählt werden, indem z.B. nach bestimmten Branchen, Betriebsgrößen oder auch Regionen selektiert wird.



Diese aufwendige Recherche der Ansprechpartner ermöglicht eine gezielte Kontaktaufnahme um z.B. den Personalleiter in produzierenden Unternehmen oder den Verkaufsleiter in Firmen mit Außendienst zu erreichen. Auch spezielle Funktionen, wie das Facility Management, die QM-Abteilung, Firmenjubiläen oder Ansprechpartner in Ämtern und Behörden, werden zu 100 Prozent telefonisch recherchiert. Damit der Werbetreibende sich vom Umfang und der Qualität der Adressen überzeugen kann, stellt interfon kostenfrei bis zu 100 Musteradressen zur Verfügung.



Frau Bock, ich möchte zukünftig Neukunden in Unternehmen gewinnen. Wie kann mich interfon adress dabei unterstützen?

Katharina Bock: interfon adress unterstützt Ihre B2B-Neukundenansprache mit aktuellen Firmenadressen und Kontaktpersonen. Am besten starten Sie bereits jetzt und bestimmen Ihre Zielgruppe: Welchen Entscheider wollen Sie erreichen? Möchten Sie nur bestimmte Branchen bewerben? Soll der Empfängerkreis regional eingeschränkt werden? Anhand dieser Parameter sprechen wir eine individuelle Empfehlung aus und erstellen einen Zielgruppenvorschlag.



Reicht es nicht aus, wenn ich eine Firma einfach so anschreibe?

Katharina Bock: Anhand des richtigen Kontakts landet Ihre Werbung auch wirklich auf dem passenden Schreibtisch. Dementsprechend können Streuverluste minimiert werden, da Ihre Sendung nur dort zugestellt wird, wo der Verantwortliche erreichbar ist. Möchten Sie beispielsweise eine Logistiksoftware bewerben, sollte ein Logistikentscheider auch im Betrieb beschäftigt sein. Folglich sparen Sie nicht nur eine Menge an Druck- und Portokosten, sondern erhöhen auch deutlich den Erfolg Ihrer Werbeaktion.



Ich möchte die Unternehmen mehrmals bewerben. Wie erhalte ich ausgewählte Adressdaten? Die Daten stellen wir Ihnen im gewünschten Aufbau und Format über unseren Datentransfer bereit. Zum Beispiel einsatzbereit für ein Postmailing als Excel-Datei. Um die Unternehmen mehrfach zu bewerben, würde ich Ihnen die Lizenzierung zur Jahresnutzung empfehlen.



Ist die Nutzung der Adressdaten denn konform mit der DSGVO?

Katharina Bock: Ja! Werbung zur geschäftlichen Ansprache ist natürlich möglich. Da interfon adress neben den Firmendaten, die nicht unter den Bereich der DSGVO fallen, nur die Kontaktpersonen ermittelt, haben wir einen großen Vorteil gegenüber dem B2C-Sektor. Die Informationen zur geschäftlichen Tätigkeit eines Ansprechpartners sind in ihrer Schutzwürdigkeit geringer einzustufen, als beispielsweise die von Verbrauchern.



Foto: interfon adress GmbH

Veröffentlicht am: 11.09.2019