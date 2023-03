Alles aus einer Hand

Norderstedt (kv) Die Ansprüche, die Unternehmen heute an eine Druckerei stellen, sind vielfältig. Neben Qualität und Schnelligkeit ist auch die Zuverlässigkeit und Termintreue ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl.



Bei Lehmann Offsetdruck aus Norderstedt ist man sich bewusst, wie wichtig eine gute Arbeit der Druckerei für den weiteren Arbeitsablauf des Kunden ist. Mit über 30-jähriger Erfahrung betreut Lehmann Offsetdruck Firmen von Kleinunternehmern über den Mittelstand bis hin zu Großunternehmen. Mit hochmodernster Technik und sorgfältiger Planung werden Kundenwünsche auch in kürzester Zeit adäquat umgesetzt. Eine neue 8-Farbenmaschine bietet eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten auch außergewöhnliche Kundenwünsche umzusetzen. Die Angebotspalette reicht von Visitenkarten, Flyern, Foldern, Briefpapier, Katalogen, Plakaten, Pressemappen, Zeitschriften, Magazinen, Kalendern bis hin zu Büchern. Von Dünndruckpapier bis hin zu 800g/qm Kartonagen sind der Materialauswahl keine Grenzen gesetzt. Auch gerade für hochwertige Produkte oder spezielle buchbinderische Wünsche ist Lehmann der richtige Ansprechpartner.



Schon in der Planungsphase können die Spezialisten den Kunden umfassend beraten, zeigen Möglichkeiten auf, die auch gerade Zeit- und Budgetvorgaben berücksichtigen um so das bestmögliche Ergebnis für die Unternehmer zu realisieren.



Veröffentlicht am: 21.04.2011