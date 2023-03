Alles aus einer Hand  vom Bleistift bis zum Chefbüro

Norderstedt (em/mp) Im Hause BüroProfi Nord erhalten Unternehmen nicht nur kompetente Beratung in Sachen Büromöbel, ergonomische Stühle und Beleuchtung, sondern sie können sich auch ganz problemlos mit den Dingen des alltäglichen Bürobedarfs eindecken.



„Vom Anspitzer bis zur Zettelbox finden Sie alles, was Sie für einen reibungslosen Bürotag benötigen“, erklärt Andreas Preugschat. „Auch Produkte, die nicht auf dem Schreibtisch zu finden sind, entdecken Sie in unserem Shop.“ Geschäftsausstattung, Cateringund Hygieneartikel werden in jedem Betrieb benötigt und müssen so nicht extra eingekauft werden. Ein Anruf genügt – bequemer geht es nicht und die Mitarbeiter haben wieder Zeit, sich den relevanten Dingen des Berufslebens zuzuwenden.



Das Zentrallager von BüroProfi Nord umfasst 15.000 Artikel, die in der Regel nach einem Werktag geliefert werden. „Und sollten Sie einen Artikel nicht im Shop finden, scheuen Sie sich nicht, unsere freundlichen und engagierten Mitarbeiterinnen zu fragen“, so Preugschat weiter. „Sie besorgen ihn aus dem 55.000 Artikeln umfassenden Beschaffungssortiment.“



Anders als bei anderen Anbietern können Unternehmen bei BüroProfi Nord gerne telefonisch bestellen. Kein Suchen nach Artikelnummern oder Verpackungseinheiten – das übernimmt das Team von BüroProfi Nord für ihre Kunden. NEU im Sortiment findet man jetzt die actus®-Serie für Rechtsanwälte und Notare – von Pendelanwaltshefter über Aktenfahnen bis hin zu Organisationsstreifen ist alles dabei.



Weitere Informationen telefonisch unter 040 / 547 94 11 oder im Internet www.bueroprofi-nord.de.

Veröffentlicht am: 29.02.2012