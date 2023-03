Alles im Rahmen

Norderstedt (sw) Bereits seit 1966 produziert die Nordrahmen GmbH in Norderstedt Bilderrahmen für den Fachhandel und die Industrie.



Auf ca. 4.000 Quadratmetern Fläche gibt es alles rund um den Rahmen: Von Leer- über Klapprahmen bis hin zu schönen Ölgemälden finden die Kunden hier alles für eine schöne und hochwertige Wandgestaltung.



„Wir beraten Sie fachlich, individuell und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite“, so der Geschäftsführer von Nordrahmen Peer Katzfuß. „Zu unseren Hauptkunden gehören unter anderem Geschäftskunden wie namhafte Versicherungen oder sogar Kreuzfahrtschiffe – wir übernehmen gerne Planung und Durchführung des gesamten Projektes. Durch unseren firmeneigenen Fuhrpark können wir unseren Kunden stets eine termingerechte Anlieferung garantieren. Unsere Fachkräfte mit über 10-jähriger Erfahrung kümmern sich vor Ort selbstverständlich um die sichere Montage.“



Auch eigene Motive können Peer Katzfuß und seine 17 Mitarbeiter gekonnt in Szene setzen: Jedes Poster oder Bild kann auf eine echte Leinwand aufgezogen und mithilfe einer Strukturfolie zu einem Ölgemälde werden. So entfalten Firmenlogos oder -bilder eine ganz besondere Wirkung. „Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne“, so Peer Katzfuß.



Veröffentlicht am: 29.02.2012