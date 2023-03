Alles „Logo“  oder WAS?

26.10.2016 | 17:00 Uhr | WKS/IHK Lübeck | Kurhausstraße 1, 23795 Bad Segeberg



WKS/IHK Lübeck (em) Ein einheitliches Erscheinungsbild ist der Ausgangspunkt für eine überzeugende Unternehmensdarstellung und beinhaltet mehr als nur das Firmen-Logo. Positionieren Sie Ihr Unternehmen deutlich sichtbar. Sonst finden Ihre Kunden Sie nicht!



Das Corporate Design – das Werkzeug zur Markenpositionierung



Ein Corporate Design und ein Design-Manual für klein- und mittelständische Unternehmen? Selbstverständlich – denn es bietet Unternehmerinnen strategische Vorteile und eröffnet neue Chancen im Wettbewerb. Der Vortrag zeigt auf, welche Ziele, welchen Nutzen und Mehrwert durch konsequent angewandtes Corporate Design und Gestaltungsrichtlinien (Design Manual) erreicht werden,



Referentin: Martina Rußmann, Dipl.-Designerin für Kommunikationsdesign, www.russmann-design.de





Ihr Firmenschild im WWW - Werbung 24/7 im Internet



Eine an Ihr Corporate Design angepasste Business Homepage ist Ihr kostengünstigster Vertriebsmitarbeiter und allzeit präsent, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Dieser Vortrag zeigt Ihnen, wie Sie eine Firmen-Homepage für Ihre Marketingstrategie einsetzen können. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen lassen sich mit günstigen Webdesign-Lösungen optimale und überregionale Werbeplattformen erstellen, perfekt angepasst an Ihr Unternehmen.



Referentin: Dr. Heike Zeriadtke, www.hz-webdesign.de





Veröffentlicht am: 06.10.2016