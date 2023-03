Alpha3 gewinnt German Design Award 2017

Wahlstedt (em/mhp) Die Heizungsumwälzpumpe Alpha3 von Grundfos ist mit dem renommierten German Design Award ausgezeichnet worden. Die innovative Lösung für den einfachen hydraulischen Abgleich erhielt die Auszeichnung als Gewinner in der Kategorie ‚Excellent Product Design Energy‘. Die offizielle Preisverleihung findet im Februar 2017 im Rahmen der Messe Ambiente in Frankfurt am Main statt.



Der German Design Award zeichnet innovative Produkte, Projekte, Hersteller und Gestalter aus, deren Design wegweisend ist. Vergeben wird die Auszeichnung vom 1953 gegründeten Rat für Formgebung, der als unabhängig agierende Institution zu den international führenden Kompetenzzentren für Design gehört. Dem Stifterkreis gehören über 260 designorientierte Unternehmen an, die Jury ist hochkarätig und international besetzt. Der German Design Award ist eine weitere renommierte Auszeichnung für die Alpha3. Als intelligente Lösung für den hydraulischen Abgleich von kleineren Heizungsanlagen ist das Alpha3-System mit Umwälzpumpe, Alpha Reader und der GO-Balance-App bereits mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem als ‚Bestes Produkt des Jahres 2016/2017‘ beim Plus X Award und mit dem Energieeffizienzpreis Perpetuum 2016 der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF).

Veröffentlicht am: 20.03.2017