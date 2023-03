alphaservice auf der B2B NORD

Hamburg/Kiel (em/ls) Als vollen Erfolg konnte alphaservice die Teilnahme an der größten, regionalen Wirtschaftsmesse Deutschlands verbuchen. Rund 3.000 Fachbesucher füllten gemeinsam mit den Ausstellern die zwei Ebenen der MesseHalle Hamburg-Schnelsen. Für das alphaservice-Team hieß dies, eine Menge qualitativ hochwertiger Gespräche mit Ausstellern und Besuchern zu führen.



Neben der Vielzahl interessanter Kompetenzvorträge, Businessdialoge und Extremcoachings nutzte alphaservice die vielfältigen Möglichkeiten, neue Kontakte zu interessanten Unternehmen zu knüpfen. Gleichzeitig bot sich dem alphaservice-Team die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand zu blicken und das Angebot von Dienstleistungen und Produkten in der Region Hamburg in Augenschein zu nehmen.



Veröffentlicht am: 25.06.2013