Alstercampus: Wohnen und Arbeiten an der Außenalster

Hamburg (em) Das Großprojekt Alstercampus an der Hamburger Außenalster geht auf die Zielgerade: Gemeinsam mit den Bauleuten ist am Mittwoch das Richtfest für den zweiten Bauabschnitt gefeiert worden, den die Projektpartner ECE und HARMONIA Immobilien bis Herbst 2016 für die Ärzteversorgung Niedersachsen realisieren. Der Alstercampus entsteht als neues lebendiges Stadtquartier mit Wohn- und Büronutzungen direkt zwischen den Hotels „Atlantic“ und „Le Méri-dien“. Das städtebaulich und architektonisch hochattraktive Gebäudeensemble besteht aus vier Büro- und sechs Wohnhäusern.



Durch die Öffnung des Quartiers sowie die Schaffung neuer Wegebeziehungen und Plätze wird der Stadtteil St. Georg belebt und mit der Außenalster verbunden. Insgesamt umfasst das neue Quartier ca. 52.000 qm Bruttogrundfläche (BGF) – davon entfallen ca. 29.000 qm BGF auf etwa 250 Mietwohnungen sowie weitere ca. 23.000 qm BGF auf Büroflächen. Der erste Bauabschnitt, realisiert von den Projektpartnern ECE, Generali und HARMONIA Immobilien, wurde im Frühjahr 2013 fertiggestellt. Im zweiten Bauabschnitt des Alstercampus, der durch ECE und HARMONIA Immobilien realisiert wird, entstehen neben rund 16.000 qm Büromietfläche 139 Mietwohnungen mit einer Mietfläche von ca. 11.000 qm sowie ca. 310 Tiefgaragenstellplätze.



Mit der Bauausführung des Großprojekts ist als Generalunternehmer die Max Bögl Stiftung & Co. KG beauftragt. Die Büroflächen des zweiten Bauabschnitts des Alstercampus zeichnen sich durch ihre einzigartige Lagequalität mit einer Fassadenlänge von über 90 Metern zur Alster und atemberaubende Blickbeziehungen über die Alster aus. Die hochattraktiven Natursteinfassaden der neungeschossigen Bürogebäude „An der Alster“ wurden von der Berliner Architektin Gesine Weinmiller geplant. Die Büros sind durch hohe Funktionalität, Effizienz und Flexibilität gekennzeichnet. Die insgesamt rund 16.000 qm Büromietfläche lassen sich an einen oder mehrere Nutzer vermieten. Die Gesamtmietfläche verteilt sich auf drei Gebäude, die in Abhängigkeit von den Bedürfnissen funktional zu einer Einheit zusammengeschaltet werden können.



So sind z. B. zur Alster über 1.600 qm Fläche auf einer Ebene möglich. Die zukünftigen Mietflächengrößen lassen sich ab 200 qm frei gestalten – gesamt, hausweise, geschossweise, Teile von Geschossen. Die Ausstattung kann auf die individuellen Bedürfnisse zukünftiger Nutzer angepasst werden.



Veröffentlicht am: 03.11.2015