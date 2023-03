Alte und junge Hasen

Norderstedt (em) Die Firma Solarteam Nord GmbH, Norderstedt hat ihren Sitz seit 2008 in Norderstedt. In den letzten Jahren wurden hunderte von Solaranlagen – Einfamilienhaus bis Gewerbeanlage auf 5.000 m² – schlüsselfertig errichtet.



Mit zwölf ständigen Mitarbeitern und bis zu 56 Monteuren hat sich das Solarteam Nord auf „sonnige Energiesysteme“ spezialisiert. Qualität und Know-how stehen bei den Produkten und dem Service ebenso im Vordergrund wie bei den Mitarbeitern. TÜV-geprüfte Techniker und Ingenieure, kontinuierliche Fortbildung gepaart mit über 13 Jahren Photovoltaik- Erfahrung bilden das Rückgrat der Firma. Qualität und Service ist das besondere Anliegen aller Mitarbeiter.



Das Team ist in der Lage, anspruchsvolle Aufgaben in Lösungen umzusetzen. Herstellerunabhängig wird die beste Lösung für jeden Kunden gesucht und gefunden. „Zu guter Letzt“, führt Ronald Hein, Vertriebsleiter Gewerbe, aus, „steht nicht die Fertigstellung der Solaranlage im Mittelpunkt, sondern die langfristig gut und wirtschaftlich laufende Solaranlage. Kurz, die Zufriedenheit unseres Kunden. Das Solarteam Nord steht bereit, Ihre Energiewende umzusetzen.“

Veröffentlicht am: 20.11.2012