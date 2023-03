Am 21. April beginnt die Landesgartenschau 2011

Norderstedt (em) Die Landesgartenschau 2011 wartet vom 21. April bis zum 9. Oktober mit dem außergewöhnlich abwechslungsreichen Gelände ihrer drei Themenparks Waldpark, Seepark und Feldpark, mit vielfältigen gärtnerischen Ausstellungen, zahlreichen Attraktionen und einem Rahmenprogramm mit über 1.000 Veranstaltungen auf.



Die fünfgrößte Stadt im Land der Horizonte zeigt sich in diesem Jahr von einer ganz neuen Seite: Als Gastgeber der zweiten schleswig- holsteinischen Landesgartenschau lädt Norderstedt erwartete 600.000 Besucher aus Nah und Fern zu einem der bedeutendsten touristischen Ereignisse und zu Norddeutschlands größtem Gartenfestival ein. Highlights sind u.a. die prächtigen Blumenhallenschauen im Blütenwerk, einem ehemaligen Fabrikgebäude, leuchtende Blütenbänder auf der Promenade am großen Stadtpark-See, Lichtungen im Blütenrausch im Birken- und Eichenwald, bunte Blumenfelder und kreative Themengärten unter dem Motto „Film ab“ sowie das Naturbad mit seinem fast 4.000 Quadratmeter großen Strand am tiefblauen, glasklaren Stadtpark-See.



ideenreich NORDERSTEDT lässt die Gartenschau funkeln

Eine der eindrucksvollsten Veranstaltungen wird von den städtischen Partnern im Rahmen des Wirtschaftsstandortmarketings präsentiert: das Parkfunkeln. Am 26. August wird der Stadtparksee mit einer atemberaubenden und emotional fesselnden Licht-Show begeistern. Die Veranstalter rechnen mit über 5.000 Gästen allein an jenem Freitag und Samstag, denn es gilt der normale Eintrittspreis, die grandiose Show ist inklusive. Etwas ruhiger, aber nicht weniger emotional, werden auch die „funkelnden Freitage und Samstage“ im Feld- und Waldpark. Am 20. und 21. Mai im Feld sowie am 10. und 11. September im Wald wird mit viel Licht und Spiel das Gelände in Szene gesetzt.



Wasser- und Kletterspielplatz - und Schafe

Auch für die jungen Gartenschau- Besucher gibt es Vieles zu erleben und zu entdecken. Der Wasserund der Kletterspielplatz sowie der Spielplatz der Schafe, laden zum Planschen, Herumtoben und Geschichten erfinden ein. In der Klasse! Im Grünen, dem umweltpädagogischen Programm der Landesgartenschau Norderstedt, werden Kinder und Jugendliche zu Forschern und Entdeckern von Natur und Umwelt. Und in der KunstWerkstattNatur, dem Projekt des Fördervereins der Landesgartenschau, können die jungen Gartenschau- Besucher mit Lehm und anderen Naturmaterialien große und kleine Objekte schaffen.



Erholung pur - in der Natur

Verschiedene Restaurants und Cafés laden zur Stärkung ein. Wer sich einen ersten Eindruck von Waldpark, Seepark und Feldpark verschaffen möchte, kann eine Fahrt mit dem Elfen-Express, der Landesgartenschau-Bahn, unternehmen.



Ein Besuch lohnt sich! Für 15 Euro gibt es einen ganzen Tag Gartenschauerlebnis. Wer öfter kommen möchte, kann eine Dauerkarte für 99 Euro erwerben. Sowohl Tagesals auch Dauerkarten können schon jetzt an den Vorverkaufsstellen in Norderstedt (TriBühne TicketCorner, ARRIBA Erlebnisbad) und übers Internet unter www.landesgartenschaunorderstedt. de gekauft werden. Hier gibt es auch viele weitere Informationen zum blumigen Großereignis.



Veröffentlicht am: 21.04.2011