An 15 Tagen in 17 Städten in Deutschland und Österreich

Neumünster (em/mo) Komplexe Geschäftsprozesse lassen sich immer seltener mit nur einer Software abbilden. Um effizient zu arbeiten, sind vielmehr unterschiedliche Systeme geschickt miteinander zu verknüpfen. Die Herbstroadshow des ERP-Anbieters SoftENGINE stellt deshalb ganzheitliche Unternehmenslösungen in den Fokus. Mit dabei sind rund 100 SoftENGINE-Partner, 50 Hersteller und mehr als 20 Agenturen. Sie informieren Firmenchefs und IT-Entscheider vom 8. bis 26. Oktober über Themen wie E-Commerce, E-Payment, ERP oder Leasing.



Unternehmen sehen sich heute mit einer Vielzahl bürokratischer, technischer und organisatorischer Herausforderungen konfrontiert. Egal, ob es dabei um E-Bilanz, elektronische Bezahlverfahren oder Multi-Channel-Vertrieb geht – die Prozesse, die dahinter stehen, sind oft hoch komplex. Ohne den Einsatz moderner Technologien sind sie für die meisten Unternehmen kaum wirtschaftlich zu bewältigen.



Ein System reicht nicht aus

Das Problem: Auf technischer Seite reicht ein System inzwischen nicht mehr aus. Im Gegenteil, meist sind verschiedene Lösungen so geschickt miteinander zu verknüpfen, dass der manuelle Aufwand im operativen Geschäft so gering wie möglich ausfällt. Für Unternehmen bedeutet dies einen erheblichen Informationsaufwand, zumal das notwendige Know-how für die Produktauswahl oft fehlt. Damit steigt das Risiko unternehmerischer Entscheidungen.



Breites Themenspektrum

Bei der SoftENGINE-Roadshow stehen deshalb ganzheitliche Lösungen für die Unternehmensorganisation im Fokus. Interessierte Firmenchefs und ITEntscheider können sich binnen kürzester Zeit einen Überblick über Branchenlösungen, E-Commerce- Systeme, Datensicherungssysteme oder betriebswirtschaftliche Themen wie etwa Leasing verschaffen.



Halt wird auch in Neumünster gemacht

Die SoftENGINE-Herbstroadshow macht in 17 verschiedenen Städten in Deutschland und Österreich Station – darunter am 23. Oktober ab 11 Uhr im Gartencafe Scheffler in Neumünster. Alle Termine und weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe sind im Internet unter www.softengine.de/herbst2012 zu finden. Interessierte Unternehmen können sich hier oder direkt bei Dirk Meißner unter Telefon 0 43 21 / 55 609 23 oder per E-Mail an dm@ netkom-software.de anmelden.



Foto: Software-Experte und Mitveranstalter Dirk Meißner freut sich auf die Herbst-Roadshow.

Veröffentlicht am: 06.11.2012