Analyse zur Einkaufsstadt Neumünster

Neumünster (em/sh) Die Meinung der Bürger und Besucher der Stadt Neumünster ist erneut gefragt: Bereits im Jahr 2013 bat das Citymanagement um Beantwortung von 24 verschiedenen Fragen rund um die Einkaufsstadt Neumünster mit Schwerpunkt Innenstadt. Damit jetzt die ersten strategischen Analysen zur Einkaufsstadt erstellt werden können und einen Vergleich herzustellen zur Situation nach Eröffnung der Holsten-Galerie und Etablierung des Designer Outlet Neumünsters wird wieder eine große Beteiligung benötigt.



Gerade mit den Bereichen „Holsten-Galerie“, „Leerstand in der Innenstadt“ und „Wegebeziehungen in der Stadt“ sind neue Fragen hinzugekommen. So wird beispielsweise danach gefragt, ob und was der Bürger beziehungsweise Besucher bereits in der Holsten-Galerie gekauft hat, ob der aktuelle Leerstand in der Innenstadt aufgefallen ist und welche Stadt als Wettbewerb zu Neumünster gesehen wird.



Insbesondere für Besucher interessant: Die letzte Frage beleuchtet den Reiseanlass nach Neumünster genauer und zeigt auf, welche Wegebeziehungen innerhalb Neumünsters bestehen. Den Fragebogen gibt es online unter www.umfrage.city-nms.de. Bis einschließlich 16. Juli können ausgefüllte Fragebögen im Büro des Citymanagements (Kleinflecken 26) abgegeben werden.

Veröffentlicht am: 28.06.2016