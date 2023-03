Ankommen - auspacken - wohlfühlen

Neumünster (em) Das Neue Parkhotel überzeugt durch seine außergewöhnlich zentrale Lage. Es liegt direkt in der Innenstadt von Neumünster und dennoch ruhig am Park.



Der Hauptbahnhof ist in nur fünf Minuten Fußweg zu erreichen. Außerdem liegt Neumünster in der Mitte Schleswig-Holsteins, so können Gäste die Nähe zu Kiel nutzen oder in weniger als einer Stunde nach Hamburg oder zu den Nordund Ostseebädern gelangen. Das klassifizierte 3-Sterne-Hotel bietet somit Reisenden, Gruppen und Touristen den idealen Ausgangspunkt für Ausflüge aller Art.



Qualität, die einlädt

Das Neue Parkhotel vereint seit 14 Jahren optimale Lage mit angenehmer Wohnqualität. Im Hotel essen, schlafen und tagen Gäste in stimmiger Atmosphäre. Das zweitgrößte Hotel in Neumünster bietet 59 Zimmer zum Wohlfühlen. Der Tagungsraum bietet Platz für 60 Personen. Neben den grundsätzlichen Tagungsangeboten hält das Neue Parkhotel für jede Firma auch spezielle, auf sie abgestimmte, Arrangements bereit. Dank Umbauten, Modernisierungen und unentwegten Investitionen kann das Parkhotel hohe Qualitätsstandards erfüllen. So erstrahlt der Foyer-Bereich seit einem Jahr in besonderem Chic. Hell, freundlich, viel Holz - die Lobby, der Frühstücksraum/ Café und die Bar wurden umgestaltet. Weiterhin ist schon ein Großteil der Business- Zimmer mit Laminatfußboden ausgestattet. W-LAN / Hotspot und neue Flachbild-Fernseher gehören schon zum Standard. Für dieses Jahr sind Erweiterungen von sechs bis elf Zimmern und ein Tagungsraum geplant. Gerne stehen die Direktorin Marlies Möller und ihr Team für weitere Fragen zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 11.05.2011