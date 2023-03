Ansiedlungen überschreiten 2011 die 5 Mio. Euro Grenze!

Neumünster (em) Das Jahr 2011 beschert der Stadt Neumünster bei Unternehmensansiedlungen ein Rekordergebnis. Grundstücksverkäufe im Gegenwert von 5,3 Millionen Euro mit einem Gesamtvolumen von 17 ha konnten realisiert werden.



Im Vergleich zum Jahr 2009 mit 370.000 Euro und 2010 mit 940.000 Euro wurde zuletzt eine Steigerung um das Fünffache erzielt. Eine außerordentlich beachtenswerte und erfreuliche Entwicklung. Heino Bubach-Bernhardt von der Wirtschaftsagentur Neumünster (Immobilienservice) verweist in diesem Zusammenhang auf die bedeutende Ansiedlung des Milchtrocknungswerks: „Unter der Projektleitung von Iris Meyer hat sich der Standort Neumünster gegen Mitbewerber aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern durchsetzen können. Die hohe Lagegunst Neumünsters, die optimalen logistischen Anbindungen bei Straße und Schiene und der Support durch die Wirtschaftsagentur Neumünster sind entscheidende Kriterien für die unternehmerische Entscheidung, wenn es um Ansiedlung, Verlagerung oder Erweiterung geht.“



In Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Stadt Neumünster werden aktuell weitere Unternehmensansiedlungen bearbeitet. Das Potential dieser Gesamtsumme beläuft sich auf zusätzliche 1,67 Millionen Euro.

Auch für das kommende Jahr geht die Wirtschaftsagentur von einer ungebrochenen Nachfrage aus. Dies begründet sich in Projekten, die bereits heute bearbeitet werden.

„Aber auch die DOC-Eröffnung, die Ansiedlung des Innenstadt Einkaufszentrums und die effektive Vermarktung im Bereich Stadtmarketing sind wichtige Bausteine, auf die sich das Wachstumspotential von Neumünster gründet. Die Erschließung weiterer Gewerbeund Industriegebiete ist in Planung, um die kontinuierliche Nachfrage nach städtischen Gewerbegrundstücken und Gewerbeimmobilien bedienen zu können“, erklärt Guido Schwartze, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur.

Veröffentlicht am: 21.12.2011