Anspruchsvolle Raumgestaltung

Norderstedt (jj) Als Fachvertrieb für Brillux-Farben und -Tapeten setzt das Team von Michael Hüfner auf Qualität und Individualität.



„Ob beim Wohnen oder beim Arbeiten, unser aller Wunsch nach Individualismus verlangt nach anspruchsvoller Raumgestaltung. Wenn Sie außergewöhnliches Design Ihrer Tapeten in Verbindung mit fachgerechter Qualität bei der Gestaltung Ihrer Räumlichkeiten bevorzugen, werden Ihre Vorstellungen mit uns Wirklichkeit“, erzählt Michael Hüfner.



Auch das Spiel von Licht und Schatten in Verbindung mit harmonischen Farbklängen an Decken oder Wänden, Türen oder Säulen lässt eine neue Atmosphäre in den Arbeitsräumen aufleben. „Wir beraten Sie gerne unverbindlich vor Ort und zeigen Ihnen die zahlreichen Möglichkeiten, Ihre Räume ganz nach Ihrem Stil und Geschäftsbild zu gestalten“, so Michael Hüfner. Um die gewohnt hohe Qualität zu sichern, verwenden die Fachleute ausschließlich Farben und Putze von Brillux.

Veröffentlicht am: 20.11.2012