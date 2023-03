„ANSTÄNDIG VERKAUFEN“ - ... aber bühnenreif!

22.04.2016 | 10:00 Uhr | DAS SCHIFF, Theater-Schiff | Nikolaifleet/Holzbrücke 2, 20469 Hamburg



DAS SCHIFF, Theater-Schiff (em) Neues Veranstaltungsformat: Eine Aufführung für Unternehmerinnen und Unternehmer



ANSTÄNDIG VERKAUFEN –

den eigenen, erfolgreichen Verkaufsstil finden



Unternehmerinnen und Unternehmer kennen das: Das Thema „Verkaufen“ ist ein fähiger Stimmungskiller. Andererseits drängt sich das Verkaufen-Thema spätestens bei den ersten klaffenden Auftragslücken unaufhaltsam ins Unternehmer-Bewusstsein. Nina Piechatzek (klarekantezeigen.de) „ein Anti-Verkäufertyp“ und Jürgen Strauch „ein Verkäufertyp“ (aufwindnord.de) begeben sich in dieser neuen Unternehmer-Veranstaltung unterstützt von zwei Schauspielern in zugespitzten und kontroversen Dialogen auf eine Suche, wie das Verkaufen für jedes noch so eigene Ego angenehm und für das Auftragsbuch vorteilhaft funktioniert. Flankierende Workshop- und Diskussions-Elemente runden diese eigenwilligen und lehrreichen 3-Stunden für Unternehmerinnen und Unternehmer ab. Der Nutzen für die Teilnehmer: Orientieren. Persönlichkeit einordnen. Den eigenen und abschlussstarken Verkaufsstil ableiten. Verkaufen als existenzielle Aufgabe annehmen und vielleicht sogar mögen.



Veranstaltung:

„Anständig Verkaufen – Eine Orientierungsveranstaltung zur Entwicklung eines authentischen und umsatzsteigernden Verkaufsstils“



Zielgruppe:

Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Metropolregion Hamburg



Termin und Ort:

Freitag, 22. April 2016 von 10 bis 13 Uhr

Das SCHIFF, Nikolaifleet, Holzbrücke 2, 20469 Hamburg



Teilnahmegebühr:

29 bis 49 Euro pro Person zzgl. MwSt.



Information & Anmeldung:

Jürgen Strauch, info@aufwindnord.de, 040 84 05 06 94

Anmeldung erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Änderungen vorbehalten.







Veröffentlicht am: 08.04.2016