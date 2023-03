AOK NORDWEST bietet hervorragenden Kundenservice

Itzehoe (em) Die AOK NORDWEST bleibt weiter auf Erfolgskurs: Für seinen hervorragenden Kundenservice wurde der Marktführer im Kreis Segeberg im bundesweiten Vergleich gleich doppelt ausgezeichnet.



Im branchenübergreifenden Wettbewerb „Deutschlands Kundenchampions 2011“ ist die AOK NORDWEST unter den teilnehmenden Krankenkassen die erfolgreichste und belegte in der Gesamtbewertung den zweiten Platz. Außerdem gehört die AOK NORDWEST zu „Deutschlands kundenorientiertesten Dienstleistern 2011“. „Wir freuen uns über diese beiden herausragenden Auszeichnungen und werden unseren optimalen Kundenservice auch künftig weiter ausbauen“, versicherte AOK-Niederlassungsleiter Olaf Wilke aus Norderstedt.



Vor allem die hohe persönliche Beratungsqualität der AOK-Mitarbeiter in den Servicestellen vor Ort, die hervorragende telefonische Erreichbarkeit rund um die Uhr und die Leistungsstärke der Gesundheitskasse sind ausschlaggebend für das gute Ergebnis. Beim Wettbewerb „Deutschlands Kundenchampions“ erhielt die AOK NORDWEST zusätzlich die Sonderauszeichnung für das „beste Kundenfeedback unter den großen Unternehmen“.



„Die Teilnahme an den Wettbewerben bot uns eine gute Möglichkeit, uns im gesamten Bundesgebiet branchenübergreifend zu vergleichen. Die Ergebnisse sind für uns wieder einmal der Beweis, dass wir nicht nur über Kundenorientierung sprechen, sondern unsere hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch entsprechend handeln“, so Wilke. Außerdem garantiert der AOKNiederlassungsleiter seinen Kunden, über dieses Jahr hinaus keinen Zusatzbeitrag zu erheben. Besonderen Grund zur Freude hat die AOK NORDWEST, weil sie bereits Anfang des Jahres für ihre hohe Kundenzufriedenheit und die Leistungsstärke ausgezeichnet wurde: Der TÜV Saarland verlieh das Qualitätssiegel „TÜV Service tested“ mit der Gesamtnote „Gut“, die Service Value GmbH überreichte die Auszeichnung „Service- Champion“ mit dem Gold-Rang.

Veröffentlicht am: 21.06.2011