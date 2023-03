AOK verteidigt den Titel bei den Young Brand Award

30.12.2015 | 15:00 Uhr | AOK Regionaldirektion Neumünster | Rudolf-Weißmann-Str. 13-15, 24534 Neumünster



AOK Regionaldirektion Neumünster (em) Zum vierten Mal Gewinner bei den Young Brand Awards:

AOK verteidigt den Titel als beliebteste Krankenkasse bei der jungen Generation



Neumünster. Der ‚Young Brand Awards 2015‘ in der Kategorie ‚Beliebteste Krankenkasse‘ (Bereich Finanzen) geht auch diesmal an die AOK. Diese wurde damit nach 2011, 2013 und 2014 erneut als ‚Beliebteste Krankenkasse‘ auf Platz eins gewählt. Über 17.000 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 29 Jahren aus ganz Deutschland haben bei den ‚Young Brand Awards‘ ihre beliebtesten Marken gewählt. Die Gesundheitskasse belegte mit über 43 Prozent den ersten Platz in der Kategorie ‚Beliebteste Krankenkasse 2015‘. „Wir freuen uns, dass wir als Marke bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen gut angekommen sind“, so AOK-Niederlassungsleiter Frank Albers aus Neumünster.



Dabei ist die AOK bei Jungen und jungen Männern zwischen 13 und 29 Jahren (44 Prozent) ebenso beliebt wie beim weiblichen Geschlecht in dieser Altersgruppe (43,4 Prozent). Bei den unter 20-Jährigen gaben mehr als die Hälfte der Jugendlichen (54,3 Prozent) der Gesundheitskasse ihre Stimme. Ein wichtiger Grund für diese deutliche Platzierung sind nach Auffassung von Zuname die attraktiven Angebote für Schulabsolventen, Berufseinsteiger, Auszubildende und Studierende. Hierzu zählen Bewerbungstrainings, Ausbildungsplatzbörsen oder auch die Kundencenter direkt auf dem Campus. „Außerdem bieten wir mit der Medienreihe ‚on‘ für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren sowie für Auszubildende und Studierende und der Online-Plattform www.aok-on.de umfangreiche und gezielte Informationen“, so Albers.



Die Young Brand Awards wurden 2015 zum fünften Mal ausgetragen. Seit 2011 sind Jugendliche und junge Erwachsene aufgerufen, im Internet aus über 160 Marken verschiedener Branchen ihre beliebtesten zu küren. Die Teilnehmer mussten dabei unter anderem Marke, Image und Werbung der Unternehmen bewerten. Zu den Preisträgern aus anderen Branchen gehören Marken wie Nutella, Amazon, Haribo, DM, Deichmann, Media Markt, Sparkasse und Samsung. Weitere Infos unter www.youngbrandawards.com.









Veröffentlicht am: 05.01.2016