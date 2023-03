Arbeiten und Wohlfühlen in Hamburger Büros

Hamburg (em/mp) Die Firma team situs hat sich neben der Projektentwicklung im Bereich Gewerbeimmobilien in den letzten Jahren auf die Entwicklung von modernen Büronutzungskonzepten spezialisiert.



„Die Grundidee ist es, kleineren Unternehmen einzelne Büroräume in einem repräsentativen und professionellen Umfeld mit flexiblen Mietvertragslaufzeiten zu günstigen Konditionen anbieten zu können“, erklärt Matthias Gipp von der Team Situs GmbH. „Hier können Unternehmen wachsen ohne größere Risiken eingehen zu müssen.“ Flexibilität und niedrige Regiekosten sind ebenfalls ein Hauptmerkmale dieses Konzepts.



In Alsternähe mit Flair arbeiten

Nach dem Erfolg des officepoint in den Nordport Towers hat team situs ein weiteres Bürocenter in dem schönen Hamburger Stadtteil Uhlenhorst eröffnet. Das attraktive Umfeld mit den lebendigen Einkaufsstraßen Mühlenkamp und Gertigstraße sowie der Nähe zur Alster bietet optimale Voraussetzungen für einen attraktiven Bürostandort. Hier können einzelne Arbeitsplätze, kleinere Büroräume, Teambüros und Konferenzräume angemietet werden. Der officepoint ONE am Alsterkanal hält für Unternehmen das ganz besondere Flair bereit.



„Wir bieten Ihnen hier eine inspirierende Arbeitsatmosphäre und flexible Nutzungsmöglichkeiten“, so Matthias Gipp weiter. „Ihre „Auszeiten” erleben Sie in unserem Loungebereich oder auf unserer großen Terrasse.“ Regelmäßige Veranstaltungen und ein großes Netzwerk bieten die Möglichkeit interessante persönliche Kontakte zu knüpfen. Weitere Informationen erhalten interessierte Unternehmer im Internet unter www.officepoint-one.de oder unter Tel. 040 / 32 59 09 30. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch.“

Veröffentlicht am: 23.05.2012