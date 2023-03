Attraktive Finanzierung

Neumünster (em/ab) Jetzt investieren und Heizkosten sparen! Mit dem Finanzierungsangebot der Firma Dallmann Heizungsbau und Sanitärtechnik können Kunden sofort mit dem Sparen starten und ihre Pläne realisieren.



„Ab sofort können wir Ihre neue Heizungsanlage oder das neue Bad finanzieren“, so Geschäftsführerin Brigitte Grafke. „Die unbürokratische, schnelle und zuverlässige Abwicklung erleichtert Ihnen die Modernisierung und Sie bleiben bei Ihrer Finanzplanung flexibel. Ihr besonderer Vorteil: Bei den günstigen Konditionen von Dallmann sind die Heizkosteneinsparungen in der Regel deutlich höher als Ihre Finanzierungskosten. Ausführliche Informationen zum Dallmann Finanzierungsmodell erhalten Sie bei uns vor Ort.“ Konditionen, die sich sehen lassen können Wer jetzt für seine Immobilie in eine neue Heizungsanlage investiert, erhält von Dallmann in Zusammenarbeit mit der Creditplus Bank ein günstiges Finanzierungsangebot: nur 0,0 bis 7,99 Prozent effektiver Jahreszins.



Foto: Mit den günstigen Konditionen von Dallmann kann bares Geld gespart werden.

Veröffentlicht am: 27.09.2013