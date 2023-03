Unter dem Motto „Auf der richtigen Spur in die Zukunft“ trafen sich am Mittwoch, 20. April, rund 80 Vertreter der Branchen IT, Logistik, Verkehrswirtschaft sowie ÖPNV und informierten mit Referaten, einer Fachausstellung und einer AKN-Werksbesichtigung mit Vorstellung des neuen Triebwagens Lint („leichterinnovativer Nahverkehrstriebwagen“) die zahlreichen Fachbesucher und Gäste auf dem Betriebsgelände der AKN Eisenbahn AG in Kaltenkirchen.



Ein besonderes Highlight bildete die Podiumsdiskussion am Abend mit Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit: Sie war mit zahlreichen Vertretern aus der Politik wie dem Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig- Holstein, Dr. Frank Nägele, dem Landrat des Kreises Segeberg, Jan Peter Schröder, dem Kaltenkirchener Bürgermeister Hanno Krause und dem CDU-Landtagsabgeordneten Volker Dornquast sowie der IHK Schleswig- Holstein, vertreten durch den Hauptgeschäftsführer der IHK zu Kiel, Jörg Orlemann, und dem Geschäftsführer von NAH.SH Bernhard Wewers hochkarätig besetzt.



Unter dem Motto „Mobilität und Verkehr Auf der richtigen Spur in die Zukunft – intelligente Technologien und umfangreiche Investitionen?“ diskutierten die Teilnehmer über die Situation des ÖPNV in Schleswig- Holstein, den Einfluss der Digitalisierung und mögliche Kostenansätze zukünftiger Verkehrsplanung und -realisierung – moderiert von der langjährigen Radiomoderatorin bei Radio Schleswig-Holstein und der NDR1 Welle Nord Sabine Vesper.

Veröffentlicht am: 04.07.2016