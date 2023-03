Auf jede Frage eine Antwort

Barmstedt/Elmshorn (jj) Dieses Angebot überzeugt! Rund 100 Fachfrauen und -männer leisten täglich hervorragende Arbeit in allen Bereichen – das wissen auch die, zum großen Teil, langjährigen Kunden von bauXpert KremerGlismann.



„Wir sind stolz auf unseren großen Kundenstamm und freuen uns über jeden Neukunden, der sich von unserem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, unserer fachkompetenten Beratung und unserem ausgesprochen hohen Qualitätsanspruch überzeugen lassen“, verrät Wolfgang Diercks. Der Fachberater für Hochbau kennt sich mit Neubauten und energetischer Sanierung bestens aus. „Von der Kellersohle bis zum Dach, von der Kellerdämmung über Trockenestrich bis zum Schornstein und der Terrassenüberdachung bin ich für Handwerker, Bauunternehmer und auch Privatkunden der persönliche Ansprechpartner“, erklärt Wolfgang Diercks.



„Unser Sortiment im Bereich Hochbau umfasst unter anderem Betonstahl und Betonstahlmatten, Fertigbeton, Hintermauerwerk, Dämmstoffe, Verblendziegel, Dachpfannen und -rinnen, Gipskarton, Stahl- und Aluminiumtrapezbleche und vieles mehr.“ Ein weiterer Fachmann auf seinem Gebiet ist Kurt-Werner Hauschildt. Sein Motto „Sie fragen, ich antworte“ ist viel mehr ein Versprechen als nur eine Aussage. „In allen Belangen rund um Tiefbau sowie Garten- und Landschaftsbau stehe ich unseren Kunden gerne Rede und Antwort“, so der Fachberater. „Ob es um die Erschließung eines Grundstückes oder die Sanierung von Haus und Hof geht, bei bauXpert KremerGlismann bekommen Interessierte alles, was sie benötigen.

In unserer Ausstellung finden Kunden auf der Suche nach der richtigen Idee unzählige verschiedene und vor allem interessante Pflastersteine, Klinker und Platten. Selbstverständlich stehen wir bei der Planung unterstützend zur Seite“, weiß der Fachmann. Bordsteine, Entwässerungsrinnen, KG- und HT-Rohre sowie Gartenhäuser und Pflastersteine und andere Gartenelemente aus verschiedenen Materialien wie Granit, Holz und Stein erwarten Besucher bei ihrem Rundgang durch die Ausstellung.



Auch Walter Pleßen, Fachberater für Bauelemente, setzt auf persönliche Beratung: „Über das normale Baustoffsortiment hinaus erhalten Sie bei uns von der Beratung in unseren Ausstellungen bis hin zum Aufmaß bei Ihnen vor Ort eine kompetente Beratung für alle Bauelemente rund um Ihr Bauprojekt.“ Von Boden-, Raumspar- und Geschosstreppen über Fenster und Türen aus PVC, Holz und Aluminium sowie Kellerfenster und Lichtschächte bis hin zu Gitter- und Schwerlastrosten erhalten Kunden alles nach ihren Vorstellungen für den perfekten Firmenauftritt bei bauXpert KremerGlismann. Wer sich einen Überblick über die umfassenden Leistungen schaffen möchte, kann dies direkt auf www.KremerGlismann.de oder vor Ort an einem der beiden Standorte.

Veröffentlicht am: 27.08.2012