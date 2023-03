Neumünster (em/mp) Aufkleber und Etiketten sind das Spezialgebiet der Druckerei Proppe. Der traditionsreiche Familienbetrieb wird in der 5. Generation von Wolf-Dieter Proppe geführt. Bereits seit 1863 ist das Unternehmen in Neumünster ansässig.



„Wir haben uns auf Etiketten und Aufkleber spezialisiert“, erklärt Wolf- Dieter Proppe. „Natürlich bieten wir unseren Kunden neben den Spezialitäten auch alle anderen Geschäfts- und Werbedrucksachen an.“

Die Aufkleber kann man in drei Bereiche teilen. „Softsticks sind Aufkleber mit einem speziellen Kleber, die immer wieder verwendbar und sehr haltbar sind, dabei aber keine Kleber-Rückstände hinterlassen. Sie sind für alle Oberflächen geeignet, speziell auch im Hygienebereich, da sie abnehmbar sind und nach der Reinigung einfach wieder angeklebt werden können“, erläutert Proppe. „Ein Aufkleber ohne Kleber ist unser Varistick der nur auf elektrostatischer Basis auf fast allen Untergründen haftet. Er ist abnehmbar und wiederverwendbar und haftet von beiden Seiten. Plansticks kleben ebenfalls ohne Kleber. Ihr Geheimnis sind mikroskopisch kleine Saugnäpfe an der Unterseite, die sich ausschließlich auf glatten Oberflächen festsaugen.“



Der Vorteil bei allen Haftetiketten: Der Untergrund wird nicht beschädigt, sie hinterlassen keine Klebespuren und sind wiederverwendbar. Sie sind daher auch für empfindliche Materialien geeignet. Gerne stehen die Mitarbeiter von der Druckerei Proppe für eine ausführliche Beratung zur Verfügung, um zu klären, welcher Adhäsions- Aufkleber für welche Anwendung geeignet ist.

Veröffentlicht am: 21.12.2011