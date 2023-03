Aufschieberitis Ade!

Norderstedt (em/ls) „Was du heut nicht willst besorgen, das verschieb getrost auf morgen“ ist Realität an vielen Arbeitsplätzen, beobachtet Selbstwert- und Gesundheitscoach K. Beate Richter, auch bekannt als Aufrichterin. Sei es überfällige Telefonate endlich anzugehen, Fachliteratur zu lesen, mehr Sport zu treiben, mit dem Rauchen aufzuhören, oder, oder, oder. „In meiner Jugend hieß es noch: ,Was du heute kannst besorgen, das verschiebe NICHT auf morgen’“, fährt sie fort, „doch der Arbeitsalltag hat sich sehr verändert.“



Die Themen werden immer komplexer, die Angst etwas zu übersehen oder einen gravierenden Fehler zu machen lähmt, die wichtigen Dinge werden immer weiter aufgeschoben, weil der tägliche Kleinkram einen erdrückt. Der Stress steigt, und damit die Gefahren von Gewichtszunahme, Bluthochdruck, Schlaflosigkeit, Hautproblemen bis hin zum Burnout. Abhilfe schaffen kann ein Coaching, das die Aufrichterin kombiniert mit EFT® Klopfakupressur für schnellere Ergebnisse (siehe Wirtschaftsmagazin Ausgabe Mai). „Ein Berater sagt: ,Machen Sie es so, ändern Sie dies, ändern Sie das’. Doch was, wenn genau dies nicht für Sie funktioniert, weil Sie anders sind?“, so K. Beate Richter weiter. „Ein Coach stellt Ihnen Fragen, die Ihnen helfen, Ihre eigenen Lösungen zu erkennen, die für Sie passen. Sie haben bereits alle Antworten in sich, Ihr Coach hilft Ihnen, den Zugang dazu zu finden.“

Veröffentlicht am: 29.05.2013