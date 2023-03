Aufschlussreiche Gespräche führen

Kaltenkirchen (em/ls) Ein Verband, der anders ist! Doch was genau ist anders? Geschäftsführerin Veronika Podzins hat die Antworten.



„Im businessclub kaltenkirchen (bck) kann jedes Mitglied selbst entscheiden, wie aktiv es in den Bereichen Kommunikation und Kooperation mit anderen Mitgliedern sein möchte. Es gibt keine Vorgaben und keine Sanktionen, sondern ein beständiges und vertrauensvolles Klima, um Austausch und Unterstützung zu ermöglichen“, so Veronika Podzins. „Im bck ist jedes Mitglied unabhängig von Statuten und netzwerkt im eigenen Ermessen. Angebote, gemeinsam etwas zu bewegen gibt es genug.“



Der bck auf der B2B NORD

Auch in diesem Jahr präsentierte sich der bck auf Deutschlands größter, regionalen Wirtschaftsmesse. „Dank des Regenta Verlages und der hervorragenden Unterstützung vom Messeteam, haben wir sehr gute Kontakte durch die Teilnahme erhalten. Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität und manchmal reicht ein ,Zufalls-Kontakt’ und das Unternehmen macht einen riesen Sprung nach vorn“, so die Geschäftsführerin Veronika Podzins zufrieden. Teilgenommen haben in diesem Jahr Gunnar Meyer für die Firma Kettler Design, Birgit Eggers für die Firma Artemis, Lars Engel für die Firma STG und treuhand GmbH, Alexandra Albrecht für die Englische Sprachschule, Martina Rußmann für Rußmann Design und Veronika Podzins für den bck www.bck-sh.de. „Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Termin der Messe und zahlreiche neue Kontakte.“ Nähere Informationen über den Businessclub Kaltenkirchen gibt es unter www.bck-sh.de.



Foto: Zahlreiche Mitglieder des bck waren auf der 5. B2B NORD vertreten und konnten aufschlussreiche Gespräche mit Ausstellern und Besuchern über ihre Tätigkeiten führen.

Veröffentlicht am: 18.05.2015